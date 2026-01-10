1-1. Un golazo de Baturina evita la derrota del Como

Redacción deportes, 10 ene (EFE).- Un gol al inicio del segundo tiempo para el Bolonia de Nicolo Cambiaghi, después expulsado a la hora de partido con tarjeta roja directa, puso contra las cuerdas al Como, que esquivó la derrota en el último 94 con un golazo de Martín Baturina en la competencia por las plazas europeas (1-1).

El futbolista croata conectó el derechazo del 1-1 a la escuadra, en los últimos instantes, para rescatar un punto para el conjunto dirigido por Cesc Fábregas, que rompió una racha de tres victorias seguidas y sigue sexto, con siete puntos de renta sobre el Bolonia, que encadena ya siete jornadas sin ganar.

La ofensiva de todo el segundo tiempo del Como, con un remate al poste incluido de Nico Paz, logró cambiar la derrota por el empate agónico de Baturina. EFE