1-1. Real Oviedo y Betis firman un empate que no le vale a ninguno

Oviedo, 10 ene (EFE).- El Real Oviedo sigue sin ganar y, aunque volvió a ver portería y todavía no pierde con Guillermo Almada en el banquillo, firmó tablas en casa con un Real Betis (1-1) al que tampoco le vale el empate.

El técnico local cubrió las bajas de Bailly y Viñas con Carmo y Forés y, además, apostó por Hassan en la banda derecha en detrimento de Brekalo; por su parte, Pellegrini introdujo a Valentín Gómez, Junior Firpo y Lo Celso por Natan, Ricardo Rodríguez y Deossa.

El Oviedo, con su ya característica presión alta, empezó botando varios saques de esquina, pero fue el Betis el que de verdad rozó el gol, cuando Cucho Hernández a pase de Fornals definió al primer palo y solo el larguero evitó el tanto de los verdiblancos.

Un centro de Hassan desde la derecha no fue rematado por muy poco ni por Álex Forés ni por Reina, aunque el Oviedo estaba arriesgando demasiado en salida de balón y el Betis lo empezaba a aprovechar, con Fornals gozando de la ocasión más clara del partido en un mano a mano que detuvo Aarón Escandell, el mismo que perdió antes el balón.

Cucho Hernández al larguero desde casi el centro del campo tras un error de Sibo, un tiro desviado de Lo Celso y un cabezazo de Ilyas Chaira en un córner fueron las siguientes ocasiones de un primer tiempo que se fue al descanso con empate sin goles.

Sin cambios al descanso, Álvaro Ortiz bloqueó un disparo de Ilyas Chaira que llevaba peligro y en la siguiente Antony pecó de egoísta al finalizar una transición cuando tenía opción de pase; Fonseca por Sibo en el Oviedo y Bellerín por Ortiz en el Betis, primeras sustituciones del partido

En el minuto 65, el Carlos Tartiere volvió a ver un gol del Real Oviedo tres meses y medio después: Escandell sacó en largo, Álex Forés peinó el balón y le cayó a un Ilyas Chaira que condujo unos metros y con un disparo cruzado desde más allá de la frontal marcó el 1-0.

Estaba aguantando bien el Oviedo ante un Betis que introdujo a Riquelme, Chimy Ávila y Ricardo Rodríguez, y fue Antony, cuando apareció por primera vez en el partido para poner un buen centro desde la derecha que Lo Celso cabeceó a la red al imponerse en el salto a David Carmo.

Mientras el Oviedo lo intentaba con más alma que fútbol, el Betis seguía amenazando al espacio y Riquelme tuvo el gol del triunfo a centro de Bellerín; el resultado no se movió y el 1-1 final mantiene a los azules en el pozo, mientras que los verdiblancos no se acercan al quinto puesto.

Ficha técnica:

1–. Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Costas, Carmo, Rahim; Sibo (Fonseca, m. 57), Colombatto (Dendoncker, m. 86); Hassan (Brekalo, m. 76), Reina, Ilyas Chaira (Javi López, m. 86); Álex Forés (Borbas, m. 76).

1–. Real Betis: Álvaro Valles; Ortiz (Bellerín, m. 61), Bartra, Valentín Gómez, Junior Firpo (Ricardo Rodríguez, m. 80); Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Ruibal (Riquelme, m. 74); Cucho Hernández (Chimy Ávila, m. 80).

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (comité balear). Amonestó a los locales Carmo (48’), Fonseca (88’) y Borbas (88’) y a los visitantes Chimy Ávila (90’).

Goles: 1-0, M. 65: Ilyas Chaira. 1-1, M. 83: Lo Celso.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 25.549 espectadores. EFE

