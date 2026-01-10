1-1. Las Palmas y Deportivo no defraudan

Las Palmas de Gran Canaria, 10 ene (EFE).- La UD Las Palmas y el Deportivo de La Coruña empataron en un notable partido en Gran Canaria (1-1), en el que no defraudaron, un choque de colosos que tuvo de casi todo, pero que quizá mereció más goles que los dos únicos que se materializaron durante la primera parte.

Diego Villares adelantó al conjunto coruñés con una espectacular chilena y Jesé volvió a anotar por tercera jornada consecutiva, después de que Ferllo le detuviera un penalti a Jonathan Viera con una parada casi inverosímil.

Respondieron con creces a las expectativas estos dos aspirantes al ascenso, con una primera parte frenética, sin tregua, y ocasiones claras en ambas porterías.

La primera clara la tuvo el grancanario Yeremay con un disparo desde la frontal del área, y el balón pasó muy cerca del poste izquierdo de Horkas, en un contragolpe con pase final de Luismi Cruz.

Al cuarto de hora de juego, Jesé se encontró con el palo en un centro de Manu Fuster desde la izquierda, tras un taconazo de Jonathan Viera.

Horkas rechazó otro intento de Yeremay, y en ese saque de esquina, botado por Luismi Cruz, se adelantó el Deportivo con una fabulosa chilena de Villares.

Las Palmas pudo empatar en el minuto 31 con un penalti por derribo de Comas a Jesé, pero Álvaro Ferllo respondió con una enorme parada al potente disparo de Jonathan Viera; puso una mano izquierda fuerte y el balón acabó estrellándose en el larguero.

Antes del descanso, el equipo amarillo encontró el premio a su insistencia tras una segunda jugada en un córner, con centro de Amatucci y remate acrobático de Jesé que sorprendió a Ferllo junto a su palo derecho.

El segundo periodo tuvo un volumen parecido de acciones ofensivas, aunque esta vez sin el premio del gol y destacada actuación de ambos porteros.

A los treinta segundos de reanudado el choque, Ferllo desbarató un mano a mano de Ale García, quien acababa de entrar al césped.

Sufrió el Deportivo cuando no tuvo el balón, pero la arriesgada disposición de Las Palmas le invitaba a encontrar un pase entre líneas y plantarse con algún futbolista en solitario ante el portero local.

De ese modo, Quagliata rompió la defensa amarilla por la izquierda y puso un centro perfecto que Stoichkov remató a la red en el minuto 53, pero el gol fue anulado por un fuera de juego milimétrico del lateral deportivista en el arranque de la jugada.

Solo cuatro minutos más tarde, el propio delantero gaditano se plantó ante Horkas, pero el guardameta local le rechazó su disparo en otra ocasión clarísima para los de Antonio Hidalgo.

Con el paso de los minutos y los cambios en ambos equipos, el partido fue de más a menos y ambos parecieron más preocupados de no perder el punto que de arriesgarse a sumar los tres, aunque tuvieron algunos acercamientos para llevarse el máximo botín.

- Ficha técnica:

1 - Las Palmas: Horkas; Viti, Sergio Barcia, Mika Mármol, Cristian Gutiérrez (Álex Suárez, min. 83); Amatucci, Loiodice; Pejiño (Ale García, min. 46), Jonathan Viera (Iván Gil, min. 67), Manu Fuster (Benedetti, min. 87); y Jesé (Estanis Pedrola, min. 67).

1 - Deportivo: Ferllo; Alti, Comas, Noubi, Quagliata; Villares (Patiño, min. 83), Mario Soriano; Luismi Cruz (José Ángel, min. 51), Mella, Yeremay (Mulattieri, min. 83); y Stoichkov (Eddahchouri, min. 68).

Goles: 0-1, min. 22: Villares. 1-1, min. 43: Jesé.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité de Madrid). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Ale García (min. 62) y Manu Fuster (77), así como al visitantes Alti (73). También fueron amonestados Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, y Mossa, segundo técnico de Las Palmas.

Incidencias: partido de la decimonovena jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026 disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria con la presencia de 25.193 espectadores (77,76 por ciento del aforo). Realizó el saque de honor el futbolista franco-congoleño Omenuke Mfulu, exjugador de ambos equipos. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de Manuel Rodríguez de la Coba, exdirectivo de la UD Las Palmas en los años 80. EFE

rg/jl