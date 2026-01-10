1-0. Vanat adelanta al Girona al filo del descanso

Girona, 10 ene (EFE).- Un gol de Vladyslav Vanat al filo del descanso da ventaja al Girona en el partido de este sábado contra el Osasuna en Montilivi (1-0), después de una primera mitad con más ocasiones para el equipo de Alessio Lisci.
El Osasuna, el peor visitante de LaLiga, buscó el gol por mediación de Jon Moncayola, Víctor Muñoz y sobre todo Ante Budimir, pero el conjunto de Míchel se adelantó en el minuto 44 con un tanto de Vanat a pase de Àlex Moreno desde la izquierda. EFE
