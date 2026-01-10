Espana agencias

1-0. Vanat adelanta al Girona al filo del descanso

Guardar

Girona, 10 ene (EFE).- Un gol de Vladyslav Vanat al filo del descanso da ventaja al Girona en el partido de este sábado contra el Osasuna en Montilivi (1-0), después de una primera mitad con más ocasiones para el equipo de Alessio Lisci.

El Osasuna, el peor visitante de LaLiga, buscó el gol por mediación de Jon Moncayola, Víctor Muñoz y sobre todo Ante Budimir, pero el conjunto de Míchel se adelantó en el minuto 44 con un tanto de Vanat a pase de Àlex Moreno desde la izquierda. EFE

asm/fa/jl

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El campeón Toluca inicia la defensa del título ante el Monterrey de Sergio Canales

Infobae

Doble premio para Nasser Al-Attiyah con el triunfo de etapa y el liderato en coches

Infobae

Feijóo pide al PP una oposición sin cuartel contra Sánchez: "Los españoles están enfadados. Yo también"

Feijóo pide al PP una

El Valencia sale sin Sadiq en Mestalla y el Elche con Dituro en portería

Infobae

La industria cárnica ve una oportunidad exportadora muy relevante en acuerdo UE-Mercosur

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Qué cambia con el nuevo

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España