1-0. El Girona ratifica su mejoría con una victoria contra el Osasuna

Girona, 10 ene (EFE).- El Girona ratificó este sábado su mejoría con una victoria contra el Osasuna en Montilivi (1-0) para dormir en la 12ª posición y despedir la primera vuelta con 21 puntos y un margen considerable sobre los puestos de descenso, con un gran gol de Vladyslav Vanat para decidir un duelo directo en la pelea por la permanencia.

El equipo de Míchel Sánchez celebró el tercer triunfo en los últimos cuatro partidos con un gran gol de tacón del delantero ucraniano a pase de Àlex Moreno en el minuto 44.

El cuadro de Alessio Lisci tuvo más ocasiones que el rival, pero se consolidó como el peor visitante de toda LaLiga EA Sports con apenas dos puntos en diez desplazamientos. EFE

