0-0. Tablas en un partido igualado en el estreno de la Real B en Zubieta

San Sebastián, 10 ene (EFE).- La Real Sociedad B y el Albacete Balompié firmaron tablas en Zubieta (0-0) en el encuentro correspondiente a la 21a jornada de LaLiga Hypermotion, en un partido igualado y sin goles pese a las numerosas ocasiones de ambos equipos.

En los primeros cinco minutos, Jefté dispuso de dos ocasiones claras para adelantar a su equipo en el marcador.

En ambas acciones, el delantero intentó marcar de cabeza: la primera, con un remate al primer palo que despejó Fraga; y la segunda, con un testarazo al segundo que se estrelló en el larguero. En la siguiente jugada, en el minuto 6, Lazo trató de sorprender al guardameta txuri urdin con un disparo al primer palo desde una posición escorada.

Ya pasado el cuarto de hora, Ibai Aguirre intentó un pase en profundidad para Job Ochieng.

El keniano se quedó mano a mano ante el guardameta y no perdonó superando a Mariño.

Sin embargo, estaba en posición de fuera de juego y el tanto no fue validado por el colegiado.

Con el paso de los minutos, el partido se fue tranquilizando y, hasta cerca del descanso, no se volvió a ver otro disparo a puerta. En el minuto 42, tras un lanzamiento de falta directa, Unax Ayo se encontró el balón después de varios rechaces y, a media vuelta, remató hacia el lado derecho de la portería, donde Mariño atrapó el esférico.

Ya en el tiempo añadido de la primera parte, un disparo de Mikel Rodríguez fue bloqueado por la defensa. El propio Mikel recuperó la pelota y la cedió hacia atrás para Astiazaran que, con el exterior, buscó el palo largo. Sin embargo, de nuevo el guardameta del Albacete logró detener el balón.

Ya en el segundo acto, la primera ocasión fue para la Real Sociedad B, en un cabezazo centrado y sin potencia de Eceizabarrena tras un centro de Job Ochieng. Pasado el minuto 50, el Albacete intentó responder a las acometidas locales con tres disparos que se marcharon desviados.

En el minuto 62, un gran envío de Fraga desde su propia portería permitió a Astiazaran avanzar sin oposición y poner un centro lateral al área, pero ni Carrera ni Ochieng lograron llegar a tiempo para empujar el balón.

En el minuto 66, Jefté remató con la pierna derecha desde el centro del área tras un buen pase de Fran Gámez, pero su disparo mordido fue detenido por Fraga a ras de suelo, enviando el balón a córner Dadie para evitar problemas mayores.

En el minuto 77, llegó una de las ocasiones más claras del encuentro en una cabalgada hacia la portería al contraataque de Victor Valverde en la que el atacante sorteó a Beitia dentro del área y, con la puntera, intentó colocar el balón en la escuadra derecha, pero su disparo se marchó desviado por muy poco.

En el minuto 84, Morcillo se abrió hacia un costado y buscó un disparo potente para sorprender a Fraga, pero el guardameta rechazó el intento centrado del vizcaíno.

En el minuto 90, un gran pase con el exterior de Agote al espacio para Marchal permitió al extremo avanzar metros y poner un centro lateral medido al área, pero Carrera no logró llegar por muy poco y Jonathan Gómez despejó el balón a córner.

Ya en el tiempo añadido, en una de las últimas jugadas del partido, Morcillo dispuso de un lanzamiento de falta directa cuyo potente disparo se marchó desviado. El encuentro concluyó con el 0-0 final y reparto de puntos para ambos equipos.

- Ficha técnica:

0 - Real Sociedad B: Fraga; Dadie, Ayo (Beitia, m.63), Kita, Agote; Ibai Aguirre (Oleaga, m.86) Eceizabarrena (Mariezkurrena, m.63), Mikel Rodríguez; Astiazarán (Dani Díaz m.86), Carrera y Ochieng (Marchal, m.82).

0 - Albacete Balompié: Mariño; Fran Gámez (Aguado, m.86), Vallejo, Neva, Jonathan Gómez; Meléndez, Riki (Pacheco, m.82), Lazo (Morcillo, m.67), Valverde; Agus Medina (Pepe Sánchez, m.67), Jefté (Escriche, m.82).

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité aragonés). Amonestó a Dadie (21), Carrera (58), Mikel Rodríguez (76) y Mariezkurrena (90) por parte de la Real Sociedad B; y a Aguado (90) por parte del Albacete Balompié.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 21 jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio Ciudad Deportiva Zubieta ante 1.048 espectadores. EFE

