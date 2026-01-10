Espana agencias

0-0. El Badalona frena en Lezama la buena racha del Athletic

Bilbao, 10 ene (EFE).- El Badalona Women frenó este sábado en Lezama la buena racha con la que el Athletic había cerrado 2025, una secuencia de cuatro victorias seguidas, tres en la Liga F, que las de Javi Lerga no han podido mantener en un choque igualado, sin goles y también sin apenas ocasiones.

La racha a la que sí dieron continuidad las rojiblancas en la desapacible tarde en Lezama fue la de ocho partidos sin perder, siete ligueros, que ampliaron en uno más para terminar octavas en la tabla por delante precisamente del Badalona, que se mantiene a tres puntos del Athletic, en el final de la primera vuelta.

La primera parte comenzó igualada pero fue el Athletic el que gozó de las mejores ocasiones antes del descanso. Las más destacadas un remate de Eider a la media hora que se marchó fuera por poco y remate de Ane Campos ocho minutos después que detuvo la meta visitante María Valenzuela.

No obstante, Javi Lerga quería más y realizó tres cambios en el entretiempo, uno por línea, mientras que Mar Ballester también movió el banquillo dando entrada a Banini.

Mejoraron las 'leonas', aunque sin abrir el marcador. Es más, fue el Badalona el que tuvo la mejor ocasión de la segunda mitad en un disparo desde la frontal pasada la hora de juego de Lice Chamorro, quien, un poco trompicada en su pelea con las centrales locales, se encontró con la jerarquía de meta internacional de Adriana Nanclares.

En el tramo final el Athletic asedió el área badalonesa, sobre todo percutiendo con Agote por la banda, pero sin concretar opciones serias de marcar. En esa dinámica a las bilbaínas se les fueron las esperanzas en un disparo que se le fue alto a Maite Valero.

- Ficha técnica:

0 - Athletic Club: Nanclares; Elexpuru, Maddi (Landaluze, m.46), Eider Arana, Nerea Nevado; Maite Zubieta (Valero, m.46), Leire Baños (Gurtubay, m.76); Vilariño (Sara Ortega, m.46), Pinedo, Agote; y Ane Campos (Azkona, m.64).

0 - CF Badalona Women: María Valenzuela; Itzi Pinillos, Pujadas, Cubedo, Manjarín; Ana González (Célya Barclais, m.66), Lorena Navarro (Paula Sánchez, m.66), Llompart, Irina Uribe (Estefanía Banini, m.46); Julve y Lice Chamorro (Sarah Jankovska, m.89).

Árbitra: María Gloria Planes Terol (Comité murciano). Mostró tarjeta amarilla a la local Leie Baños (m.50), y las visitantes Banini (m.56) y Barclais (m.92).

Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de la Liga F Moeve, la última de la primera vuelta, disputado en el Campo 2 Lezama con poco público en las gradas. EFE

