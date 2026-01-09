Xavi Pascual, mejor entrenador de diciembre en la Liga Endesa

Barcelona, 9 ene (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha sido designado como el mejor entrenador de diciembre en la Liga Endesa, un reconocimiento otorgado por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB).

Pascual ha recibido el galardón por el excelente rendimiento que ha obtenido el conjunto azulgrana durante el último mes de competición, en el que ha acumulado cinco triunfos en cinco jornadas.

El sustituto de Joan Peñarroya ha completado un diciembre con pleno de victorias: ante MoraBanc Andorra (102-71), Baxi Manresa (62-89), Joventut Badalona (90-80), Surne Bilbao Basket (66-71) y Casademont Zaragoza (100-80).

Además, aunque ya se produjo en el mes de enero, el equipo de Pascual se llevó el primer Clásico liguero de 2026, ante el Real Madrid en el Movistar Arena (100-105).

De hecho, desde el retorno del técnico de Gavà a finales de noviembre, el Barça no conoce la derrota en la competición doméstica y ha progresado desde la novena posición hasta la cuarta que ocupa actualmente, lo que le sitúa como cabeza de serie en la Copa del Rey. EFE