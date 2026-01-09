Vox rechaza el acuerdo de la UE con Mercosur por ser una "traición" para el campo español

Madrid, 9 ene (EFE).- El eurodiputado y jefe de la delegación de Vox en la Unión Europea, Jorge Buxadé, ha rechazado este viernes el acuerdo de libre comercio de Bruselas y los países de Mercosur por considerar que "traiciona" a los agricultores y ganaderos españoles.

"No somos ni seremos cómplices de todo el daño que produzca", ha advertido Buxadé en un mensaje en las redes sociales, en el que denuncia que "de nuevo Bruselas vende al campo español" con un acuerdo "multilateral".

Subraya que en Vox no quieren que el sector primario sea "la moneda de cambio de los acuerdos de los burócratas" ni tampoco ver a los pueblos "aún más vacíos y abandonados".

Y advierte de que tratarán de revertir los efectos "desvastadores" que, según dice, provocarán las políticas impulsadas por el "bipartismo" de socialistas y populares.

"Ellos lo han promovido, lo han negociado, lo han votado. Nosotros no. No somos ni seremos cómplices de todo el daño que se produzca", recalca y concluye: "¿por qué no preguntan a los españoles si quieren acabar con nuestro sector primario? España decide".

Los países de la Unión Europea han respaldaron mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento. EFE