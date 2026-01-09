Espana agencias

Victoria y liderato para el catarí Nasser Al Attiyah en coches

Guardar

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El catarí Nasser Al Attiyah se impuso en el Rally Dakar en la modalidad Ultimate de coches al ser el vencedor de la etapa FIA, y al arrebatarle el liderato de la general a Henk Lategan, que ahora está a 6:10” segundos en la general tras la sexta jornada.

El catarí retoma una posición que ya tuvo tras la segunda etapa en una jornada en la que el español Nani Roma logró su primer podio desde 2019 (3, 9:13 segundos), Carlos Sainz (4, 11:49 segundos) y Mattias Ekstrom (5, 12:11 segundos), que completaron un Top 5 con tres Ford, un Toyota y el Dacia del líder. EFE

jmd-fc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Hoy es noticia en España (18:00 horas)

Infobae

El PP exigirá a Montero explicaciones y el detalle de su modelo de financiación autonómica

Infobae

Asturias esperará al Consejo de Política Fiscal antes de decidir sobre el nuevo modelo de financiación

El ejecutivo de Asturias aplazará cualquier anuncio acerca del sistema autonómico hasta conocer la documentación oficial, mientras insiste en revisar a fondo los mecanismos de reparto y defensa de la igualdad territorial anunciados para el próximo encuentro con Hacienda

Asturias esperará al Consejo de

Miles de personas piden el fin de "la vulneración" de los derechos de los presos de ETA

Infobae

El Racing pone a prueba su liderato ante un Zaragoza agónico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere una niña de 10

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

ECONOMÍA

Qué cambia con el nuevo

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Repsol negocia con la Administración de Trump para proteger los 13.000 millones de euros que se juega en Venezuela

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España