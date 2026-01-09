Victoria y liderato para el catarí Nasser Al Attiyah en coches

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El catarí Nasser Al Attiyah se impuso en el Rally Dakar en la modalidad Ultimate de coches al ser el vencedor de la etapa FIA, y al arrebatarle el liderato de la general a Henk Lategan, que ahora está a 6:10” segundos en la general tras la sexta jornada.
El catarí retoma una posición que ya tuvo tras la segunda etapa en una jornada en la que el español Nani Roma logró su primer podio desde 2019 (3, 9:13 segundos), Carlos Sainz (4, 11:49 segundos) y Mattias Ekstrom (5, 12:11 segundos), que completaron un Top 5 con tres Ford, un Toyota y el Dacia del líder. EFE
jmd-fc
