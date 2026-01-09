Espana agencias

Uruguay asegura que el acuerdo UE-Mercosur aumentará su PIB y las exportaciones

Montevideo, 9 ene (EFECOM).- El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur aumentará a Uruguay algo más de un 1,5 % su PIB, un 4 % las exportaciones de bienes y un 0,5 % el empleo, según detallo este viernes el ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone.

En su cuenta de la red social X, el titular de la cartera detalló que el acuerdo comercial "será el mayor del mundo" ya que alcanzará a más de 700 millones de personas y reunirá a las economías que representan casi el 20 % del PIB mundial.

"El acuerdo Mercosur-UE, una vez ratificado por los Parlamentos e implementado completamente, abre una gran oportunidad económica para la región, especialmente para Uruguay. De acuerdo con estimaciones preliminares del Ministerio de Economía y Finanzas, el acuerdo generará aumentos del PIB de algo más de 1,5 puntos porcentuales, de las exportaciones de bienes del orden del 4 %, del empleo del 0,5 % y del salario real cercano al 1 %", subrayó.

Oddone añadió que este también favorecerá también "la captación de nuevas inversiones y el aumento de la tasa de crecimiento potencial de la economía de Uruguay".

"Es un paso muy relevante para la apertura de la economía de Uruguay, así como para la modernización del Mercosur", concluyó el ministro Oddone.

El Consejo de la Unión Europea, en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que se espera que se lleve a cabo los próximos días.

Los embajadores permanentes ante la UE habían llegado en la mañana a un acuerdo político para la firma del pacto, que posteriormente fue corroborado a nivel del Consejo a través de un procedimiento escrito.

"Tras más de 25 años, las decisiones de hoy marcan un avance histórico en el fortalecimiento de la asociación estratégica de la UE con Mercosur", indicó en un comunicado el ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, Michael Damianos, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria del Consejo.

El acuerdo se firmará el próximo 17 de enero en Asunción, capital de Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano, confirmó este viernes su canciller, Rubén Ramírez. EFECOM

