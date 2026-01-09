Un muerto y al menos tres rescatados en una explosión en Carabanchel (Madrid)

Madrid, 9 ene (EFE).- Una persona ha muerto y al menos otras tres han tenido que ser rescatadas tras un explosión en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel, lo que ha provocado el colapso del forjado de la cubierta sobre la cuarta planta del inmueble, ha informado Emergencias Madrid. EFE
