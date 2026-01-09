Espana agencias

Un muerto y al menos nueve heridos en una explosión en Carabanchel (Madrid)

Madrid, 9 ene (EFE).- Una persona ha muerto y al menos otras nueve han resultado heridas este viernes tras un explosión en un edificio del distrito madrileño de Carabanchel, lo que ha provocado el colapso del forjado de la cubierta sobre la cuarta planta del inmueble, ha informado Emergencias Madrid.

De momento se desconocen las causas, pero fuentes consultadas por EFE apuntan a que puede tratarse de una explosión de gas.

El suceso se ha producido en torno a las 16:15 horas en un edificio de la calle Azcoitia, de cuatro plantas.

Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, entre ellos los Bomberos del Ayuntamiento, el Samur-Protección Civil, Summa-112, la Policía Nacional y la Policía Municipal, que han desplazado efectivos al lugar.

Hasta el momento, según Emergencias Madrid, entre el Samur y el Summa han atendido a ocho personas heridas leves y el Samur a otra más de carácter menos grave y que será evacuada a un hospital. EFE

