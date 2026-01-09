Espana agencias

Temas del día de EFE Economía del viernes, 9 de enero de 2026 (19:00 horas)

UE MERCOSUR

Bruselas - El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, que tendrá lugar el 17 de enero en Asunción (Paraguay).

(Textos enviados a las 18:49 y 18:51 horas) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 23244193, 23010866, 23231976 y otros)

- El laberinto para ratificar el pacto con Mercosur tras su firma: ¿qué queda por hacer?. (Texto enviado a las 18:10 horas)

- El acuerdo con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) genera amenazas y oportunidades para las empresas agroalimentarias españolas, aunque para el sector primario se ha convertido en el catalizador del descontento y de las protestas contra las políticas de la UE. (Texto enviado a las 8:08 horas)

- Agricultores de Cataluña y Cantabria protagonizan tractoradas en un día clave para el pacto UE-Mercosur. (Texto enviado a las 13:28 horas) (Foto)

.

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - La propuesta para un nuevo sistema de financiación autonómica presentada este viernes reportará al conjunto de las comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente, de los que casi 16.000 millones provendrán de una mayor cesión de recaudación de IRPF e IVA.

(Texto enviado a las 12:12 horas) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Claves del nuevo modelo de financiación autonómica. (Texto enviado a las 13:40 horas)

- Junts, el PP y la mayoría de los barones rechazan la propuesta de financiación de Montero. (Texto enviado a las 16:57 horas)

.

EEUU VENEZUELA PETRÓLEO

Washington - El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, afirmó este viernes que ha recibido "muchísimas" consultas de petroleras interesadas en la posibilidad de invertir en Venezuela, horas antes de que el presidente, Donald Trump, mantenga una reunión con representantes del sector.

(Texto enviado a las 16:48 horas) (Foto) (Vídeo)

.

AHORRO FAMILIAS

Madrid - La riqueza financiera neta de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas que acumulan, se situó en 2,546 billones de euros en septiembre de 2025, un 9,5 % más que un año antes, y alcanzó un nuevo récord, gracias a la revalorización de los activos, según el Banco de España.

(Texto enviado a las 11:28 horas) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 22616034, 13791310 y otros) (Infografía)

.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Madrid - La subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos en 2025 fue del 3,53 %, con lo que se sitúa por encima tanto de la inflación media del año (2,7 %) como de la tasa de diciembre (2,9 %), según el Ministerio de Trabajo.

(Texto enviado a las 11:37 horas) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 5775979 y otros)

.

CRISIS VIVIENDA

Madrid - España registró en el tercer trimestre de 2025 la cuarta mayor subida de precios de la vivienda de la eurozona, del 12,8 % interanual -el mismo porcentaje que en el trimestre previo-, un incremento que solo superaron Portugal (17,7 %), Croacia (13,8 %) y Eslovaquia (13,4 %), según los datos publicados por Eurostat.

(Texto enviado a las 12:28 horas) (Infografía) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 23027522, 13767497 y otros)

.

EEUU EMPLEO

Washington - La tasa de desempleo en EE.UU. bajó dos décimas hasta el 4,4 % en diciembre de 2025, cuando se crearon 50.000 puestos de trabajo, un dato menor que el registrado en noviembre e inferior al esperado por el mercado, según la estadística de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publicada este viernes.

(Texto enviado a las 18:19 horas)

.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - El IBEX 35, el principal índice de la bolsa española, ha cerrado prácticamente plana, con un descenso del 0,03 %, aunque acumula una subida del 0,9 % en la semana. Las bolsas de París, Londres y Fráncfort han marcado este viernes máximos históricos.

(Textos enviados a las 18:15, 18:21, 18:39 y 18:48 horas) (Foto) (Vídeo)

.

SALARIO MÍNIMO (Panorámica)

Redacción América - El salario mínimo en Latinoamérica empezó 2026 con un promedio regional cercano a los 400 dólares mensuales, con ajustes heterogéneos, disparidades entre las economías, tensiones fiscales y una persistente pérdida de poder adquisitivo frente al coste de la vida y la alta informalidad laboral.

(Texto enviado a las 17:07 horas) (Foto) (Infografía)

.

EFECOM

emm/vnz/apc/mam

Redacción EFE Economía

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

