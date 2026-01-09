Temas del día de EFE Economía del viernes 9 de enero de 2026 (13:00 horas)

UE MERCOSUR

Bruselas - Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento a las 17.00 horas (16.00 GMT), según indicaron varias fuentes diplomáticas.

- (Análisis).- El acuerdo con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) genera amenazas y oportunidades para las empresas agroalimentarias españolas, aunque para el sector primario se ha convertido en el catalizador del descontento y de las protestas contra las políticas de la UE. (8:08 horas)

- (Panorámica).- La posible firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur divide tanto a los socios comunitarios como a sus agricultores en un contexto de presión creciente porque los productores que están en contra se han echado a la calle para pedir que el pacto no se ejecute. (11:19 horas)

- Hay protestas de agricultores en diferentes provincias españolas. (Foto)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid - La propuesta para un nuevo sistema de financiación autonómica presentada este viernes reportará al conjunto de las comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027 que si se mantuviera el modelo vigente, de los que casi 16.000 millones provendrán de una mayor cesión de recaudación de IRPF e IVA.

- El sistema de financiación incluye un fondo climático y ceder parte del IVA de las pymes. (12:49 horas)

EEUU VENEZUELA PETRÓLEO

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este viernes en la Casa Blanca con ejecutivos de las mayores petroleras del mundo, como la estadounidense Chevron o la española Repsol, entre otras, para analizar con ellas oportunidades de inversión en Venezuela y sus preocupaciones ante los riesgos financieros, legales o políticos del país caribeño.

AHORRO FAMILIAS

Madrid - La riqueza financiera neta de las familias españolas, la diferencia entre ahorros y deudas que acumulan, se situó en 2,546 billones de euros en septiembre de 2025, un 9,5 % más que un año antes, y alcanzó un nuevo récord, gracias a la revalorización de los activos, según el Banco de España.

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Madrid - La subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos en 2025 fue del 3,53 %, con lo que se sitúa por encima tanto de la inflación media del año (2,7 %) como de la tasa de diciembre (2,9 %), según el Ministerio de Trabajo.

CRISIS VIVIENDA

Madrid - España registró en el tercer trimestre de 2025 la cuarta mayor subida de precios de la vivienda de la eurozona, del 12,8 % interanual -el mismo porcentaje que en el trimestre previo-, un incremento que solo superaron Portugal (17,7 %), Croacia (13,8 %) y Eslovaquia (13,4 %), según los datos publicados por Eurostat.

EEUU EMPLEO

Washington - Estados Unidos publica este viernes los datos de empleo de diciembre, después de que el mes anterior la tasa de paro subiera hasta el 4,6 % de la población activa (unos 7,8 millones de personas desempleadas) y se crearan 64.000 trabajos, un dato ligeramente mayor al esperado.

SALARIO MÍNIMO (Panorámica)

Redacción América - El salario mínimo en Latinoamérica inició 2026 con un promedio regional cercano a los 400 dólares mensuales, con ajustes heterogéneos, disparidades entre las economías, empleo sumergido, tensiones fiscales y una persistente pérdida de poder adquisitivo.

MERCADOS COYUNTURA

Madrid - La bolsa española podría terminar su sexta semana consecutiva al alza y en zona de máximos históricos al seguir la estela de los récords de las grandes plazas internacionales, que no resultaron especialmente afectadas por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y por los datos económicos publicados.

CHINA INFLACIÓN

Pekín - El índice de precios de consumo (IPC) de China siguió acelerando en diciembre hasta el 0,8 % interanual, su máximo en casi tres años y una décima más que en noviembre, según los datos divulgados este viernes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

