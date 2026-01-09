Espana agencias

Sinner: Alcaraz y yo somos nosotros mismos y queremos hacer nuestra propia historia

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- Jannik Sinner, tenista italiano número 2 del ránking ATP, firmó que tanto él como el número 1, el español Carlos Alcaraz, con el que se enfrentará en una exhibición en la ciudad surcoreana de Séul, quieren hacer su propia historia y no compararse con el llamado 'Big Three' que formaron el español Rafael Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

"No podemos compararnos con lo que hizo el 'Big Three', no queremos, somos nosotros mismos y queremos hacer nuestra propia historia. En el deporte no deberíamos comparar tanto porque cada uno es diferente. Estoy feliz de ser parte de nosotros dos en este momento. Hay muchos otros grandes jugadores y si bajamos un poco, tomarán nuestro lugar. Es genial tenerlo a él, que me empuja al límite, para que ojalá pueda mejorar cada vez que jugamos o cuando lo veo jugar", dijo en una rueda de prensa junto al que será su rival.

"Es interesante ver cómo reaccionamos él y yo en ciertas circunstancias y ciertas superficies, cómo empieza la temporada y luego cómo irá. Estamos felices de ofrecer un buen tenis mañana, pero no va a reflejar en ninguno de nosotros cómo vamos a empezar el torneo en Australia. Estamos aquí para intentar mostrar de qué trata el tenis. Tenemos una gran rivalidad surgiendo, y necesitamos ver cuánto tiempo podemos mantener este nivel", declaró.

En relación a si jugarán alguna vez un torneo haciendo pareja de dobles, manifestó: "Yo iría al revés y Carlos a la derecha. Pero nunca hemos hablado de esto. Creo que sería divertido al menos una vez compartir la pista en el mismo lado. Estamos tan enfocados en individuales que es muy difícil porque si luego llegas lejos en individuales y también tienes que jugar dobles, no tienes la recuperación adecuada. Pero para un torneo, creo que sería genial hacerlo y vamos a hablar de ello tal vez este año. En un momento determinado donde nos apetezca o el año que viene, por qué no".

Sinner reconoció que ambos están "felices" de visitar Corea del Sur e indicó que "la energía ha sido increíble" y que intentarán divertirse en la pista para "poner una sonrisa en la mayor cantidad de gente posible": "Fue una bienvenida muy, muy cálida. Es muy agradable empezar la temporada aquí. Tuvimos una buena cantidad de tiempo para prepararnos de la mejor manera posible para la próxima temporada. Para mí, pero también para él, pasar la Navidad en casa con la familia es agradable; esto te da esa energía extra y también esperanza para continuar de la mejor manera posible para esta temporada que viene ahora". EFE

