Siete detenidos y tres narcolanchas incautadas cuando se refugiaban del oleaje en Barbate

Cádiz, 9 ene (EFE).- La Guardia Civil se ha incautado de tres narcolanchas y detenido a sus siete ocupantes cuando iban a refugiarse del fuerte oleaje en el puerto de Barbate (Cádiz), durante la reciente borrasca Francis.

Las detenciones, según ha informado este viernes la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, se produjeron durante un dispositivo especial de vigilancia que la Guardia Civil puso en marcha para evitar que en días de temporal las narcolanchas se resguarden en el puerto.

Esa fue la situación que se produjo, por ejemplo, el 9 de febrero de 2024 cuando varias narcolanchas se refugiaron del temporal en aquella zona y una de ellas embistió a la lancha en la que agentes de la Guardia Civil iban a identificarles, lo que le provocó la muerte a dos de ellos.

Ahora, ante la previsión de un fuerte oleaje, el instituto armado estableció un dispositivo para evitar que los narcotraficantes se resguardaran del mismo en el puerto de Barbate.

En una de las intervenciones de este dispositivo, la patrullera de altas capacidades ‘Río Tiétar’ interceptó una embarcación de tres motores y detuvo a sus tres tripulantes.

En una segunda operación, la Guardia Civil logró detener a cuatro individuos e intervenir otras dos embarcaciones en el mismo puerto.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha subrayado este viernes que “si ha habido alguna imagen de estas embarcaciones dentro del puerto habrá sido de manera ocasional, puntual y de duración muy corta en el tiempo, ya que la Benemérita actúa de manera inmediata para que no se den esas situaciones”.

Flores también ha asegurado que los agentes “están llevando a cabo un control exhaustivo en toda la línea de costa y también en el río Guadalquivir" para evitar que las narcolanchas se escondan.

En el último trimestre del año han intervenido tres lanchas de alta velocidad y 12 embarcaciones ‘petaqueras’, que les dan apoyo logístico, y se han aprehendido de 785 garrafas de combustible (19.625 litros), 410 kilos de cocaína y 400 kilos de hachís.

De octubre a diciembre han sido detenidas otras 21 personas por estos delitos y se han intervenido 2 armas largas de guerra con cargadores municionados. EFE

