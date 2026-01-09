Se retrasa el comienzo del Bulls-Heat por condensación en la pista del United Center

Chicago (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El partido de la NBA entre los Chicago Bulls y los Miami Heat programado este jueves para las 19.00 horas se ha retrasado por un problema de condensación en la pista del United Center de Chicago, donde cae una fuerte lluvia desde la tarde local.

El personal de mantenimiento del United Center trabajó para secar la pista durante casi una hora, pero el encuentro todavía no había comenzado pasadas las 20.00 locales.

Pese a que las temperaturas rozaran los 10 grados Celsius este jueves, muy por arriba del promedio de enero en Chicago, la fuerte lluvia y la humedad han causado problemas en la pista.

El United Center, el estadio más grande de la NBA, tiene su parqué de baloncesto colocado encima de la pista de hielo usadas por los Chicago Blackhawks en la NHL, la liga de hockey hielo de Estados Unidos. EFE