Espana agencias

Se retrasa el comienzo del Bulls-Heat por condensación en la pista del United Center

Guardar

Chicago (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El partido de la NBA entre los Chicago Bulls y los Miami Heat programado este jueves para las 19.00 horas se ha retrasado por un problema de condensación en la pista del United Center de Chicago, donde cae una fuerte lluvia desde la tarde local.

El personal de mantenimiento del United Center trabajó para secar la pista durante casi una hora, pero el encuentro todavía no había comenzado pasadas las 20.00 locales.

Pese a que las temperaturas rozaran los 10 grados Celsius este jueves, muy por arriba del promedio de enero en Chicago, la fuerte lluvia y la humedad han causado problemas en la pista.

El United Center, el estadio más grande de la NBA, tiene su parqué de baloncesto colocado encima de la pista de hielo usadas por los Chicago Blackhawks en la NHL, la liga de hockey hielo de Estados Unidos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Otra empresa emergente china de IA, MiniMax, debuta en Hong Kong con un alza del 43 %

Infobae

La cantera llama a las puertas de Bordalás

Infobae

Pobreza en Ecuador cae 6,6 puntos en 2025 hasta 21,4 %, la más baja desde que hay registro

Infobae

Matarazzo: "Estamos en el camino correcto para salir de abajo"

Infobae

Jones El-Abdellaoui: "Estoy en mi mejor momento, quiero llegar a siete u ocho goles"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La situación de los 20

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

Pedro Sánchez celebra la liberación de cinco presos españoles en Venezuela: “Es un acto de justicia”

De acusados de espionaje contra el régimen de Maduro a marineros y turistas: las historias de los españoles liberados en Venezuela

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

ECONOMÍA

José Ramón López, experto en

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

El multimillonario José Elías: “Mi generación pudo comprarse un piso a los cuatro años de empezar a trabajar. La de ahora no tiene ni esperanza de conseguirlo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”