Sabalenka disputará las semifinales de Brisbane ante Muchova; y Pegula contra Kostyuk

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del ránking mundial, se medirá en las semifinales del torneo de categoría WTA 250 que se disputa sobre pista dura en la ciudad australiana de Brisbane a la checa Karolina Muchova, mientras que la estadounidense Jessica Pegula, cuarta cabeza de serie, hará lo propio contra la ucraniana Marta Kostyuk.

Sabalenka logró el pase al superar por un doble 6-3 a la estadounidense Madison Keys gracias a un notable 72% de puntos ganados con su primer servicio y a sus mejores prestaciones al resto. Tras quebrar el saque de su oponente en el séptimo juego y repetir en el noveno, donde dispuso de hasta tres pelotas de set; en el segundo parcial salió airosa de un comienzo caótico en el que se vieron cinco roturas de saque en los seis juegos de salida.

Por su parte Muchova fue la única de las semifinalistas que requirió de tres mangas, en su casi para vencer a la kazaka Elena Rybakina por 6-2, 2-6 y 6-4; firmando un 74% de primeros saques y de puntos ganados con ellos; lo que le allanó el camino y le evitó un disgusto por sus problemas para concretar pelotas de 'break' a favor.

En cuanto a Pegula, compensó ante la rusa Liudmila Samsonova (6-3,7-6) sus malas prestaciones con el segundo servicio yéndose hasta un 83% de puntos ganados con el primero. Su dominio le llevó a tener hasta 17 pelotas de quiebre, siete de ellas en el último juego del primer set, si bien solo fue capaz de aprovechar cuatro, desperdiciando hasta dos opciones de partido para acabar cerrándolo en el 'tie break' del segundo por 7-3.

Kostyuk firmó ante la rusa Mirra Andreeva un resultado igual que el suyo (7-6, 6-3), pero llevándose la primera manga en la muerte súbita por 9-7 después de que se dieran una rotura y una contrarrotura en el octavo y noveno juego. Lo mismo sucedió en el segundo y tercer juego del segundo set, pero la ucraniana logró dos más en el séptimo y el noveno para certificar su victoria. EFE

