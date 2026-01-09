Espana agencias

Sábado, 10 de enero de 2026

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).-

EXTERIORES ALBARES (Entrevista).- Madrid - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, analiza en una entrevista con EFE el nuevo contexto internacional tras la intervención de EEUU en Venezuela y las pretensiones de Washington sobre Groenlandia, entre otros temas de actualidad.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

A Coruña - La vivienda, la seguridad, el empleo, la economía y la regeneración democrática son los ejes centrales de la XXVIII interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en A Coruña y que reunirá a los diputados nacionales y autonómicos del partido, a los senadores, eurodiputados y dirigentes, incluido su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- Barcelona.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene ante el consejo nacional del PSC.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDOS ERC.- Barcelona.- ERC celebra una reunión extraordinaria de su consell nacional, máximo órgano entre congresos, tras el anuncio de acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para Cataluña.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SUMAR VIVIENDA (Entrevista).- Madrid - El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha abogado por reclamar al PSOE esta cartera dentro del Gobierno de coalición y situar al frente al titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2020, Pablo Bustinduy, quien a su juicio sería un "magnífico ministro de Vivienda", según ha dicho en una entrevista con EFE. Por Sol Carreras.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

EH BILDU ASAMBLEA.- Bilbao - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, abre la Asamblea General de la formación soberanista, que define su estrategia para 2026, hace balance de la iniciativa 'diálogo nacional' y aborda la elaboración de sus programas sobre asuntos como la vivienda y los servicios públicos.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ETA PRESOS.- Bilbao.- Manifestación convocada por la red de apoyo a los presos de ETA Sare.

(Vídeo) (Foto)

TIEMPO BORRASCA.- Madrid - La borrasca Goretti continuará impactando en España y Europa occidental durante el fin de semana, con rachas fuertes de viento que continuarán afectando este sábado sobre todo al norte peninsular y Baleares y nevadas en cotas en torno a los 800-1.000 metros en montañas del norte de la Península.

(Vídeo) (Foto)

ARMADA ELCANO.- Cádiz.- El buque escuela de la Armada, el "Juan Sebastián de Elcano", parte este sábado del puerto de Cádiz para realizar su XCVIII crucero de instrucción, un nuevo recorrido en el que el velero, próximo a cumplir su centenario, se convertirá de nuevo en un embajador flotante de España .

(Vídeo) (Foto)

ALTAMIRA VISITAS.- Santillana del Mar (Cantabria).- Los primeros jóvenes de Santillana del Mar que han cumplido 18 años y que solicitaron poder acceder de manera excepcional, como fijó el último patronato, a la cueva original de Altamira, entran este sábado en la cavidad, en la primera visita de privilegio que va a permitir que conozca ese Patrimonio de la Humanidad.

(Vídeo) (Foto)

MOTOS PINGÜINOS Valladolid- Los aficionados a las motos despiden la 43 edición de la concentración invernal más grande de Europa y que se ha celebrado este fin de semana en Valladolid, Pingüinos, que entrega sus premios.

(Vídeo) (Foto)

REYES MAGOS.- Becerril de Campos (Palencia).- La localidad palentina de Becerril de Campos, con tan solo 700 habitantes, celebra este sábado una cabalgata para despedir a los Reyes Magos, que además de ser la única que se celebra en el mundo después del 5 de enero, es solidaria e inclusiva.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Muere el exdiputado, exsenador y fundador del PSC Josep Maria Triginer a los 82 años

Infobae

Matan a tiros a un hombre en Getafe (Madrid)

Infobae

Olympiacos cede a Kostas Antetokounmpo al Aris Salónica

Infobae

Mucho viento y muchos kilómetros con motos de más de 50 años en Pingüinos 2026

Infobae

Isidre Esteve y Txema Villalobos se retiran al sufrir un accidente en la sexta etapa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España