Sábado, 10 de enero de 2026

Madrid, 9 ene (EFE).-

EXTERIORES ALBARES (Entrevista).- Madrid - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, analiza en una entrevista con EFE el nuevo contexto internacional tras la intervención de EEUU en Venezuela y las pretensiones de Washington sobre Groenlandia, entre otros temas de actualidad.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

A Coruña - La vivienda, la seguridad, el empleo, la economía y la regeneración democrática son los ejes centrales de la XXVIII interparlamentaria que el PP celebra este fin de semana en A Coruña y que reunirá a los diputados nacionales y autonómicos del partido, a los senadores, eurodiputados y dirigentes, incluido su presidente, Alberto Núñez Feijóo.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- Barcelona.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene ante el consejo nacional del PSC.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

PARTIDOS ERC.- Barcelona.- ERC celebra una reunión extraordinaria de su consell nacional, máximo órgano entre congresos, tras el anuncio de acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para Cataluña.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SUMAR VIVIENDA (Entrevista).- Madrid - El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha abogado por reclamar al PSOE esta cartera dentro del Gobierno de coalición y situar al frente al titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2020, Pablo Bustinduy, quien a su juicio sería un "magnífico ministro de Vivienda", según ha dicho en una entrevista con EFE. Por Sol Carreras.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

EH BILDU ASAMBLEA.- Bilbao - El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, abre la Asamblea General de la formación soberanista, que define su estrategia para 2026, hace balance de la iniciativa 'diálogo nacional' y aborda la elaboración de sus programas sobre asuntos como la vivienda y los servicios públicos.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

ETA PRESOS.- Bilbao.- Manifestación convocada por la red de apoyo a los presos de ETA Sare.

(Vídeo) (Foto)

TIEMPO BORRASCA.- Madrid - La borrasca Goretti continuará impactando en España y Europa occidental durante el fin de semana, con rachas fuertes de viento que continuarán afectando este sábado sobre todo al norte peninsular y Baleares y nevadas en cotas en torno a los 800-1.000 metros en montañas del norte de la Península.

(Vídeo) (Foto)

ARMADA ELCANO.- Cádiz.- El buque escuela de la Armada, el "Juan Sebastián de Elcano", parte este sábado del puerto de Cádiz para realizar su XCVIII crucero de instrucción, un nuevo recorrido en el que el velero, próximo a cumplir su centenario, se convertirá de nuevo en un embajador flotante de España .

(Vídeo) (Foto)

ALTAMIRA VISITAS.- Santillana del Mar (Cantabria).- Los primeros jóvenes de Santillana del Mar que han cumplido 18 años y que solicitaron poder acceder de manera excepcional, como fijó el último patronato, a la cueva original de Altamira, entran este sábado en la cavidad, en la primera visita de privilegio que va a permitir que conozca ese Patrimonio de la Humanidad.

(Vídeo) (Foto)

MOTOS PINGÜINOS Valladolid- Los aficionados a las motos despiden la 43 edición de la concentración invernal más grande de Europa y que se ha celebrado este fin de semana en Valladolid, Pingüinos, que entrega sus premios.

(Vídeo) (Foto)

REYES MAGOS.- Becerril de Campos (Palencia).- La localidad palentina de Becerril de Campos, con tan solo 700 habitantes, celebra este sábado una cabalgata para despedir a los Reyes Magos, que además de ser la única que se celebra en el mundo después del 5 de enero, es solidaria e inclusiva.

(Vídeo) (Foto) (Audio)

SALUDOS EFE AUDIOVISUAL