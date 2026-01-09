Espana agencias

Rio Tinto y Glencore retoman conversaciones de fusión para crear la mayor minera del mundo

Guardar

Bangkok, 9 ene (EFECOM).- Los grupos Rio Tinto y Glencore han retomado las conversaciones sobre una posible fusión para crear la que sería la mayor compañía minera del mundo, algo más de un año después de que fracasaran las primeras negociaciones, según confirmaron ambas empresas.

Según un comunicado divulgado este viernes en la página web de la anglo-australiana Rio Tinto, las empresas mantienen discusiones "preliminares" sobre una "posible combinación de parte o de todos sus negocios", que incluiría una "fusión" entre ambas compañías.

La expectativa, subraya el texto, es que la transacción sea efectuada a través de la adquisición de Glencore, fundada en Suiza y uno de los principales productores de carbón y metales comunes del mundo, por parte de Rio Tinto, de mayor tamaño y con operaciones en decenas de país.

De producirse, el valor de la compañía fusionada sería de más de 260.000 millones de dólares, indicó este viernes el diario Financial Times, que había adelantado la noticia.

Glencore confirmó la noticia y añadió que tampoco hay garantías de que una potencial oferta por parte de Rio Tinto vaya a ser "aceptada", según subrayó en un comunicado divulgado en su web.

"Se hará un anuncio en el futuro, cuando sea apropiado", apuntó. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Catorce comunidades en alerta por nevadas, oleaje, vientos y lluvias fuertes

Infobae

Los pros y los contras de Mercosur para la agroalimentación española

Infobae

La Bolsa de Shanghái gana un 0,92 % y la de Shenzhen, un 1,15 %

Infobae

Abonados de la Cultural Leonesa, descuento de al menos 50 % para la Copa ante el Athletic

Infobae

Leonardo Campana afirma que Ecuador buscará hacer historia en el Mundial

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 9 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 9 de enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Las sanciones en la empresa son mucho más peligrosas que un despido”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 9 de enero

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”