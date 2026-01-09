Rio Tinto y Glencore retoman conversaciones de fusión para crear la mayor minera del mundo

Bangkok, 9 ene (EFECOM).- Los grupos Rio Tinto y Glencore han retomado las conversaciones sobre una posible fusión para crear la que sería la mayor compañía minera del mundo, algo más de un año después de que fracasaran las primeras negociaciones, según confirmaron ambas empresas.

Según un comunicado divulgado este viernes en la página web de la anglo-australiana Rio Tinto, las empresas mantienen discusiones "preliminares" sobre una "posible combinación de parte o de todos sus negocios", que incluiría una "fusión" entre ambas compañías.

La expectativa, subraya el texto, es que la transacción sea efectuada a través de la adquisición de Glencore, fundada en Suiza y uno de los principales productores de carbón y metales comunes del mundo, por parte de Rio Tinto, de mayor tamaño y con operaciones en decenas de país.

De producirse, el valor de la compañía fusionada sería de más de 260.000 millones de dólares, indicó este viernes el diario Financial Times, que había adelantado la noticia.

Glencore confirmó la noticia y añadió que tampoco hay garantías de que una potencial oferta por parte de Rio Tinto vaya a ser "aceptada", según subrayó en un comunicado divulgado en su web.

"Se hará un anuncio en el futuro, cuando sea apropiado", apuntó. EFE