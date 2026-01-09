Repsol sube el 0,86 % en bolsa ante la reunión petrolera en EE.UU. por Venezuela

(Actualiza la noticia con clave EC5103 con datos de la cotización de la compañía y del Brent y WTI al cierre de la bolsa)

Madrid, 9 ene (EFECOM).- Repsol ha subido este viernes en bolsa el 0,89 % ante la reunión a la que ha sido convocada hoy por Estados Unidos (EE.UU.), junto a otras grandes petroleras, para analizar la situación del crudo en Venezuela.

Aunque empezó el día liderando las subidas de la bolsa, al cierre bursátil, el precio de la acción de Repsol ha ganado 14 céntimos de euro, ese 0,86 % (quinta mayor subida de las empresas del IBEX), hasta 16,5 euros.

En los primeros días del año Repsol gana el 3,61 %.

Este viernes, Repsol estará presente en la reunión con las grandes petroleras mundiales que ha convocado el Gobierno de EE.UU. para analizar la situación del sector en Venezuela después de que el pasado sábado el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzara un ataque sobre Venezuela y detuviera a su presidente, Nicolás Maduro.

El Gobierno estadounidense revocó el pasado mayo los permisos a la petrolera española Repsol para exportar crudo y derivados de Venezuela, al igual que hizo con la italiana Eni o la estadounidense Global Oil Terminals, las firmas que entonces operaban en el país caribeño junto a la estadounidense Chevron.

Repsol opera en Venezuela desde hace más de 30 años y tiene activos estratégicos como el campo de gas Cardón IV (junto a Eni) y diversas empresas mixtas de petróleo con PDVSA, como Petroquiriquire.

Actualmente, Venezuela representa el 15 % de las reservas probadas totales de Repsol, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo.

El petróleo registra avances este viernes, que en el caso del Brent, de referencia en Europa, es del 2,44 %, hasta 63,5 dólares al cierre bursátil.

El West Texas Intermediate (WTI), de EE.UU., registra un avance del 3,06 % con el barril en 59,48 dólares. EFECOM