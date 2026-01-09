Espana agencias

Repsol sube el 0,86 % en bolsa ante la reunión petrolera en EE.UU. por Venezuela

Guardar

(Actualiza la noticia con clave EC5103 con datos de la cotización de la compañía y del Brent y WTI al cierre de la bolsa)

Madrid, 9 ene (EFECOM).- Repsol ha subido este viernes en bolsa el 0,89 % ante la reunión a la que ha sido convocada hoy por Estados Unidos (EE.UU.), junto a otras grandes petroleras, para analizar la situación del crudo en Venezuela.

Aunque empezó el día liderando las subidas de la bolsa, al cierre bursátil, el precio de la acción de Repsol ha ganado 14 céntimos de euro, ese 0,86 % (quinta mayor subida de las empresas del IBEX), hasta 16,5 euros.

En los primeros días del año Repsol gana el 3,61 %.

Este viernes, Repsol estará presente en la reunión con las grandes petroleras mundiales que ha convocado el Gobierno de EE.UU. para analizar la situación del sector en Venezuela después de que el pasado sábado el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzara un ataque sobre Venezuela y detuviera a su presidente, Nicolás Maduro.

El Gobierno estadounidense revocó el pasado mayo los permisos a la petrolera española Repsol para exportar crudo y derivados de Venezuela, al igual que hizo con la italiana Eni o la estadounidense Global Oil Terminals, las firmas que entonces operaban en el país caribeño junto a la estadounidense Chevron.

Repsol opera en Venezuela desde hace más de 30 años y tiene activos estratégicos como el campo de gas Cardón IV (junto a Eni) y diversas empresas mixtas de petróleo con PDVSA, como Petroquiriquire.

Actualmente, Venezuela representa el 15 % de las reservas probadas totales de Repsol, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo.

El petróleo registra avances este viernes, que en el caso del Brent, de referencia en Europa, es del 2,44 %, hasta 63,5 dólares al cierre bursátil.

El West Texas Intermediate (WTI), de EE.UU., registra un avance del 3,06 % con el barril en 59,48 dólares. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El acuerdo comercial de la UE con Mercosur se firmará el 17 de enero en Paraguay

Infobae

La fallecida en la explosión de Madrid es una mujer de avanzada edad y no hay atrapados

Infobae

La comisión CIS del Senado abre un plazo de diez días para las conclusiones finales

Infobae

Estabilidad para hoy, salvo precipitaciones en el noroeste peninsular

Infobae

El edificio de la explosión de Carabanchel estaba en obras para separar los tubos del gas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

El Gobierno reabre las negociaciones

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España