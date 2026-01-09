Real Sociedad B y Albacete se enfrentan en un duelo por alejarse del descenso

San Sebastián/Albacete, 9 ene (EFE).- Albacete y Real Sociedad B se enfrentan este sábado (16.15 horas) en Zubieta, un campo al que el filial donostiarra vuelve después de disputar la primera parte de la temporada en Anoeta, en un duelo entre rivales directos por escapar de los puestos de descenso a Primera Federación.

La Real Sociedad B estrena el remodelado Estadio de Zubieta, su nueva casa, que hasta el momento solo ha albergado encuentros del equipo femenino. No es un traslado definitivo: el club informó que irán partido a partido y es probable que se vayan alternando Zubieta y Anoeta. Aún así, supone un cambio para un equipo que encadena dos derrotas consecutivas en su feudo.

El Sanse está en puestos de descenso, a un solo punto de la salvación, pero cada semana que pasa su necesidad de sumar es mayor. La lógica hace pensar que el filial donostiarra es uno de los principales candidatos al descenso, pero los potrillos se quieren agarrar a la permanencia.

Para el compromiso del sábado, Jon Ansotegi no podrá contar con Carbonell, Jon Balda ni Peru Rodríguez, los tres sancionados por acumulación de cartulinas amarillas. Por ello, el técnico de Berriatua se verá obligado a introducir cambios en un once en el que, muy probablemente, volverán a estar Kazunari Kita, convocado con el primer equipo la semana pasada, y Luken Beitia, recuperado tras más de un mes en el dique seco.

Los dos mencionados ocuparán el centro de la zaga, mientras que Unax Agote será el sustituto de Jon Balda. Para el centro del campo, Ibai Aguirre actuará de pivote único, acompañado de Mikel Rodríguez y, seguramente, Jon Eceizabarrena. En la parte de arriba, Gorka Carrera estará escoltado por Ochieng y Lander Astiazarán.

El Albacete, por su parte, aventaja en un solo punto al segundo equipo 'txuri urdin' tras una nefasta racha en LaLiga Hypermotion: solamente una victoria y un empate en las seis últimas jornadas de Segunda división. Los blancos han sumado cuatro puntos de dieciocho posibles y se han visto abocados a la zona peligrosa, pese a que hace algo más de un mes tenían próxima la parte alta de la tabla.

La derrota del fin de semana pasado ante el Leganés comprimió más la tabla y volvió a poner de manifiesto los problemas defensivos del Albacete, conjunto más goleado de la categoría. La euforia reinante en la ciudad por el emparejamiento de octavos de final de Copa del Rey con el Real Madrid ha disimulado la actual situación deportiva, pero en el seno del vestuario blanco solo se piensa en lo que sucederá mañana en tierras vascas.

El entrenador del Albacete, Alberto González, lo ha calificado como el "partido más importante", en el que confían en "poder sacar los tres puntos" para distanciarse "de la zona baja de la clasificación". Del segundo conjunto guipuzcoano ha subrayado la "velocidad y verticalidad" de los jóvenes jugadores blanquiazules, algo que deberán impedir "para no sufrir esas rápidas transiciones que ejecutan con acierto".

González cuenta con las bajas por lesión del delantero Higinio, el central Jon García y el centrocampista Puertas, por molestias en el sóleo los dos últimos, aunque recupera al central Pepe Sánchez tras superar una lesión muscular. Los futbolistas del filial Morientes y Dani Bernabéu también forman parte de una convocatoria de 21 jugadores.

- Alineaciones probables:

. Real Sociedad B: Fraga, Dadie, Beitia, Kita, Agote, Ibai Aguirre, Mikel Rodríguez, Eceizabarrena, Ochieng, Astiazarán y Carrera.

. Albacete: Mariño, Gámez, Javi Gómez, Vallejo, Neva, Jogo, Agus Medina, Riki, Javi Villar, Valverde y Escriche.

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (C. aragonés).

Estadio: Zubieta (San Sebastián).

Hora: 16.15. EFE

