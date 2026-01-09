Espana agencias

Portugal celebra acuerdo con Mercosur como un "paso decisivo" para acercar a Latinoamérica

Lisboa, 9 ene (EFECOM).- Portugal celebró este viernes la aprobación formal por parte de los países de la Unión Europea (UE) del acuerdo con Mercosur, lo que consideró como un "paso decisivo" para impulsar los lazos con Latinoamérica.

En un comunicado en la web de la Presidencia, el jefe de Estado luso, Marcelo Rebelo de Sousa, dio la bienvenida a la aprobación por parte del Consejo de la UE del acuerdo con Mercosur, integrado por Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, como "un paso decisivo para el refuerzo de las relaciones económicas y políticas entre Europa y Latinoamérica".

Por su parte, el ministro portugués de Agricultura y Mar, José Manuel Fernandes, manifestó, en declaraciones a los periodistas, su contento y recordó que durante sus contactos en el Parlamento Europeo ha trabajado "mucho" en la materialización del acuerdo, que calificó de "positivo".

En medio de la situación geopolítica actual, Fernandes destacó que este pacto es esencial, ya que supone "grandes oportunidades" para productos como el vino, el aceite o el queso, y subrayó que existe un déficit de 500 millones de euros en la balanza comercial con los países que forman parte de Mercosur, que este acuerdo va a permitir saldar.

"Vamos a tener una influencia redoblada no solo en Latinoamérica, sino también en África", indicó el ministro, quien quitó importancia a las protestas de agricultores en algunos países contra este acuerdo y señaló que se han producido especialmente contra la futura Política Agraria Común (PAC), una propuesta a la que Portugal ha contribuido para que sea mejorada.

El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se firmará el próximo 17 de enero en Asunción, capital de Paraguay, país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano.

El Consejo de la Unión Europea (UE), en el que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, respaldó oficialmente este viernes por mayoría cualificada (un 55 % de los países que representen a un 65 % de la población de la Unión) el acuerdo con el Mercosur.

Los Estados miembros de la UE consensuaron esta jornada una mejoría de las salvaguardas que deberán validar a continuación la Eurocámara en primera lectura, enfocadas en que la UE pueda reaccionar rápidamente ante las perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur. EFECOM

