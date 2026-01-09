Espana agencias

Pobreza en Ecuador cae 6,6 puntos en 2025 hasta 21,4 %, la más baja desde que hay registro

Guayaquil (Ecuador), 8 ene (EFECOM).- El índice de pobreza en Ecuador se situó en diciembre del 2025 en un 21,4 %, 6,6 puntos menos que lo registrado en el mismo mes de 2024, cuando estaba en el 28 %, lo que representa la cifra más baja desde que hay registros, de acuerdo a estadísticas difundidas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Esto representa que unos 3,8 millones de ecuatorianos viven con menos de 92,40 dólares al mes, valor que marca actualmente la línea de pobreza en Ecuador, mientras que casi 1,2 millones de personas superaron ese umbral y dejaron de ser pobres en términos estadísticos.

En el área urbana, la pobreza alcanzó el 13,8 %, lo que supone una caída en 7,1 puntos porcentuales respecto al 20,9 % que se registró en diciembre de 2024; mientras que en el área rural se situó en el 37,6 % frente al 43,3 % de 2024, cifras que mantienen "las brechas territoriales históricas, aunque con una tendencia a la baja", señaló el INEC en un comunicado.

La pobreza extrema a nivel nacional se ubicó en el 8,3 % en diciembre de 2025, con 4,4 puntos porcentuales menos que el valor de 12,7 % registrado en diciembre de 2024.

Ello supone que casi 1,5 millones de personas en Ecuador viven con menos de 52,07 dólares al mes, mientras que durante 2025 alrededor de 785.000 ecuatorianos salieron de la pobreza extrema al tener ingresos mayores a ese rango.

En el área urbana, la pobreza extrema se situó en el 3 %, mientras que en el área rural alcanzó el 19,7 %.

"Desde el primer día en el que ustedes me pusieron aquí nos enfocamos en quienes fueron olvidados", escribió el presidente Daniel Noboa en su cuenta de la red social X al publicar algunas de estas cifras, en las que destacó que el índice nacional era "el más bajo de los últimos 18 años".

"La tendencia a la baja se repite en todas las segmentaciones: pobreza urbana, pobreza rural y pobreza extrema. Estos son los resultados de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con ustedes", añadió Noboa, quien está hasta el 18 de enero con una licencia, por lo que es la vicepresidenta María José Pinto quien ha asumido temporalmente la jefatura del Ejecutivo.

Por su parte, la Presidencia de Ecuador hizo señaló que estos resultados no eran "causales", sino que respondían a una "conducción económica responsable, a políticas sociales y a una visión de país que prioriza la estabilidad, la inversión y el bienestar de los ecuatorianos". EFECOM

