Pilotos sudamericanos dejan sello con triunfo de Casale en Challenger, con Navarro líder

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- Los pilotos sudamericanos dominaron la sexta etapa de la categoría Challenger de coches en el Rally Dakar 2026, mostrando un gran nivel y consolidando sus posiciones en la general y así el chileno Ignacio Casale se llevó su primera victoria de esta edición al resistir el empuje de la saudí Dania Akeel, que terminó a 38 segundos.

Casale aprovechó su experiencia en dunas y terrenos difíciles para mantener un ritmo sólido durante toda la jornada.

El argentino Kevin Benavides logró su mejor resultado en la edición al concluir segundo, a 1:40 del ganador, mientras que su compatriota Nicolás Cavigliasso completó el podio a 4:15, confirmando la fuerte presencia sudamericana en la categoría.

La etapa dejó un top 4 compuesto casi en su totalidad por corredores de Sudamérica, reforzando el dominio histórico de estos pilotos en la Challenger.

El español Pau Navarro, a pesar de no subir al podio, mantuvo su regularidad y concluyó sexto a 7:43 del ganador en la etapa, lo que le permite seguir liderando la general con una ventaja de 4:57 sobre Cavigliasso.

La estrategia de Navarro ha sido consistente a lo largo del rally, priorizando la seguridad y la eficiencia para mantener el liderato en una categoría que combina velocidad y resistencia. EFE

