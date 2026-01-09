Espana agencias

Peña dice que están "expectantes" por fecha de firma del acuerdo UE-Mercosur en Paraguay

Asunción, 9 ene (EFECOM).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este viernes que se mantienen "expectantes" ante la definición de la fecha en que se firmaría en Asunción el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que esta jornada recibió el respaldo provisional de una mayoría de naciones europeas.

"Estamos expectantes. Ahí los cancilleres están coordinando. Ustedes saben esto, hay que cuadrar con la agenda de los presidentes", respondió Peña al ser consultado por periodistas sobre una eventual fecha de la firma de este acuerdo.

Peña refirió que será "un hecho histórico" que el pacto se firme en Paraguay, país que ostenta la presidencia temporaria del bloque sudamericano, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, en proceso de adhesión plena.

Los países de la UE respaldaron mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma de este acuerdo de asociación, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento a las 17.00 horas (16.00 GMT), indicaron diversas fuentes diplomáticas.

Los embajadores permanentes ante la UE celebraron este viernes una reunión en la que se expresaron apoyos suficientes para alcanzar la mayoría cualificada necesaria (un 55 % de los países que representen a un 65 % de la población de la Unión) para sacar adelante este acuerdo, en el que Francia y Hungría anunciaron que votarían en contra.

El gobernante paraguayo afirmó que su país será "el gran beneficiado de este acuerdo", al destacar que Paraguay es "un gran productor de alimentos", con una economía "estable", "tasas impositivas bajas", y recursos disponibles como agua y energía eléctrica.

"Somos buenos en esto. Somos competitivos en la producción de granos, en la producción de carne. Hoy hay inversiones sin precedentes", agregó el presidente, que consideró al acuerdo con la UE como el "más grande del mundo".

Si este viernes se mantiene el apoyo de la mayoría de los países europeos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tendrá el mandato para firmar el acuerdo en nombre de la UE -algo que podría hacer en Paraguay el lunes o martes de la semana que viene, según fuentes comunitarias- y el Parlamento Europeo deberá dar su consentimiento.

La posición favorable a la firma de una mayoría cualificada de Estados miembros fue posible por la aprobación de unas salvaguardas en el acuerdo que mejoran la protección de los agricultores europeos, que se han manifestado en contra.

El pacto, negociado a lo largo de los últimos 26 años, abriría a crear una zona de libre comercio para más de 700 millones de personas y facilitaría la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos; así como las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores. EFECOM

