Espana agencias

Otra empresa emergente china de IA, MiniMax, debuta en Hong Kong con un alza del 109 %

Guardar

(Actualiza al cierre de la sesión bursátil)

Shanghái (China), 9 ene (EFECOM).- La empresa emergente china de inteligencia artificial (IA) MiniMax debutó hoy en Hong Kong duplicando su valor bursátil (+109,1 %), tan solo un día después de que otro de los rivales de OpenAI o Anthropic en el país asiático, Zhipu AI, ganase un 13 % en su estreno en ese parqué.

Las acciones de MiniMax abrieron en 235,4 dólares hongkoneses (30,2 dólares, 25,9 euros) por unidad frente al precio de 165 dólares hongkoneses (21,2 dólares, 18,2 euros) que había marcado la empresa para la oferta inicial, lo que supuso un alza de casi un 43 %, y cerraron en 345 dólares hongkoneses (44,3 dólares, 38 euros).

Con la venta de títulos -en la que se ejerció una opción de ampliación para satisfacer la demanda de los inversores institucionales-, la tecnológica recaudó el equivalente a unos 616 millones de dólares, que destinará a investigación y desarrollo (I+D) de sus modelos y productos de IA.

"Esperamos que el sector de la IA progrese a lo largo de los cuatro años tan rápido como lo ha hecho en los cuatro últimos. También trabajaremos para hacer nuestras propias contribuciones a lo largo de ese camino", aseguró el fundador y consejero delegado de la compañía, Yan Junjie.

MiniMax se une así a muchas otras tecnológicas chinas que han aprovechado el interés de los inversores por el auge de la IA en el gigante asiático para salir a bolsa y por el objetivo declarado de Pekín de apostar por la autosuficiencia tecnológica en los próximos años ante la guerra comercial con Estados Unidos.

La semana pasada, la compañía de diseño de chips de IA Biren Technology se disparó casi un 76 % en su debut en Hong Kong, y en diciembre otras firmas relacionadas con procesadores para esas tecnologías, Moore Threads y MetaX, registraron espectaculares aumentos a tres dígitos tras salir a bolsa en Shanghái.

MiniMax, fundada en 2021 por Yan -exdirectivo de otra importante firma china de IA, SenseTime-, opera el servicio de generación de vídeo Hailuo AI -rival del Sora de OpenAI- y modelos que también procesan texto, audio, imágenes o música, con más de 200 millones de usuarios y China, Singapur y EE. UU. como principales mercados.

En los tres primeros trimestres de 2025, la facturación de la compañía se disparó casi un 175 % hasta unos 53,4 millones de dólares, pero sus pérdidas se ensancharon un 68 % hasta unos 512 millones, una situación de falta de rentabilidad que refleja la que afrontan por el momento la mayoría de firmas del sector. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

63 detenidos en la rave de Albacete por disturbios y organización de evento ilegal

Infobae

Peligro de aludes en Picos de Europa por nieve reciente, viento fuerte y capas débiles

Infobae

Nuevas Generaciones del PP publica una imagen de IA con Sánchez con los pantalones bajados ante Junqueras

La rama juvenil del partido conservador genera controversia en redes al divulgar una ilustración generada digitalmente con burlas políticas tras el anuncio de un importante acuerdo económico entre el Ejecutivo central y Esquerra Republicana, reanudando disputas anteriores

Nuevas Generaciones del PP publica

Pamesa Teruel retoma la Superliga en Almería con el objetivo de estabilizar su temporada

Infobae

Cuarto clásico consecutivo por el título en Arabia Saudí

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 9 de enero

Precio del aceite de oliva en España este 9 de enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Las sanciones en la empresa son mucho más peligrosas que un despido”

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”