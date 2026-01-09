Ortiz Arias dirigirá el Valencia-Elche y Cuadra Fernández, el Oviedo-Betis

Madrid, 9 ene (EFE).- El colegiado madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias dirigirá el Valencia-Elche y el balear Guillermo Cuadra Fernández, el Oviedo-Betis, partidos que se jugarán este sábado correspondientes a la jornada 19 de Primera División.

Ortiz Arias estará asistido en el VAR por el andaluz Mario Melero López en el encuentro que se disputará en el estadio de Mestalla (21.00 horas), según anunció este viernes el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Cuadra Fernández tendrá como responsable del videoarbitraje en el Carlos Tartiere (14.00) al madrileño Valentín Pizarro Gómez.

También se juega este sábado el Villarreal-Alavés (16.15), que dirigirá el gallego Alejandro Muñiz Ruiz, con el asturiano Pablo González Fuertes en el VAR, y el Girona-Osasuna (18.30), que pitará el canario Alejandro Hernández Hernández, asistido en el videoarbitraje por el madrileño Carlos del Cerro Grande.

Las designaciones para los partidos de mañana de LaLiga Hypermotion de la jornada 21 son las siguientes:

- Mirandés-Almería (14.00 horas)

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (C. vasco)

VAR: Rubén Ávalos Barrera (C. catalán)

- Real Sociedad B-Albacete (16.15)

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (C. aragonés)

VAR: José Antonio López Toca (C. cántabro)

- Andorra-Cultural y Deportiva Leonesa (16.15)

Árbitro: Saúl Ais Reig (C. valenciano)

VAR: Luis Milla Alvéndiz (C. andaluz)

- Las Palmas-Deportivo (18.30)

Árbitro: Manuel Pérez Hernández (C. madrileño)

VAR: Iván Caparrós Hernández (C. valenciano)

- Burgos-Eibar (18.30)

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (C. valenciano)

VAR: Juan Luis Pulido Santana (C. canario)

- Racing-Zaragoza (21.00)

Árbitro: Gorka Etayo Herrera (C. vasco)

VAR: Oliver de la Fuente Ramos (C. castellanoleonés). EFE