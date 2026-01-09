Espana agencias

OpenAI y Softbank invierten 1.000 millones en SB Energy para alimentar centros de datos

Guardar

Nueva York, 9 ene (EFECOM).- OpenAI y Softbank anunciaron este viernes una inversión conjunta de 1.000 millones de dólares en SB Energy como parte del proyecto Stargate, enfocado en crear una red estadounidense de centros de datos de inteligencia artificial (IA).

OpenAI, estadounidense, y Softbank, japonesa, invertirán 500 millones cada una en SB Energy (SBE), propiedad de la segunda pero con sede en EE.UU. y que se dedica al desarrollo de infraestructuras de centros de datos y operaciones de energía en este país, según un comunicado.

"La financiación de capital respalda el crecimiento de SBE y como socio líder en desarrollo y ejecución de campus de centros de datos e infraestructuras asociadas de energía", indica la nota, que señala que tiene en marcha varias instalaciones que entrarán en servicio a principios de este año.

Previamente, OpenAI eligió a SBE para que construyera y operara un centro de datos con capacidad de 1,2 gigavatios en el condado de Milam (Texas).

Además de la inversión, OpenAI y Softbank han formado "una asociación preferente no exclusiva para desarrollar un nuevo modelo de estructuras de centros de datos" para conseguir infraestructuras de IA "a escala".

El cofundador y presidente de OpenAI, Greg Brockman, dijo citado que el resultado de la asociación será "una manera rápida y confiable de escalar la computación a través de centros de datos de IA grandes y muy optimizados".

Trump anunció en enero de 2025 el proyecto Stargate, que busca invertir hasta 500.000 millones de dólares en 4 años para construir hasta veinte centros de datos para apoyar centros de IA, y en el que colaboran OpenAI, Oracle y Softbank a través de una 'joint venture'. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Charlotte ficha al español Pep Biel como jugador designado

Infobae

0-1. La Real Sociedad manda al descanso con un tanto de Brais Méndez

Infobae

Aduana de Ecuador recauda 4.351 millones de dólares en 2025, un 12 % más que en 2024

Infobae

Sindicalistas bloquean acceso a La Paz por el retiro del subsidio a combustible en Bolivia

Infobae

Mercosur celebra luz verde de UE para firmar el acuerdo y apunta a Asunción el 17 de enero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España