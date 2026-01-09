Olor a escombros y reencuentro entre un perro y su rescatador tras la explosión en Madrid

Laura López

Madrid, 9 ene (EFE).- Los corazones encogidos y las lágrimas de preocupación pero también de alivio han llenado el madrileño barrio de Carabanchel en la tarde de este viernes después de que una explosión haya provocado el derrumbe de la cuarta planta en un edificio de viviendas, por el que han muerto una persona y han resultado heridas otras nueve.

El accidente, ocurrido en el número 36 de la calle Azcoitia, muy cerca del Parque de las Cruces, ha afectado sobre todo a un matrimonio de ancianos que estaba en ese momento en una de las viviendas: una mujer de 80 años ha fallecido y su marido, de 84, ha sido trasladado al hospital.

Desde que se ha producido la explosión se han agolpado alrededor del cordón policial decenas de vecinos. Algunos han llegado entre lágrimas porque tenían a sus seres queridos entre los afectados y otros estaban aún en estado de shock porque habían sido testigos de la deflagración muy cerca.

Entre ellos, una joven que no paraba de atender llamadas, mientras trataba de calmar a su perro entre sus piernas, visiblemente alterado. El animal acababa de ser rescatado por los bomberos junto al hermano de la chica.

El perro, muy inquieto, se movía de un lado para otro, como queriendo huir, hasta que vino a saludarle una persona muy especial entre todo el dispositivo montado en la calle, formado por decenas de vehículos del Samur, Summa, Bomberos y Policía Nacional y Policía Local.

"¡Lo hemos sacado!", celebraba uno de los bomberos que han participado en los rescate, que ahora acariciaba a su superviviente.

El bombero contaba a la joven que habían podido salvar al animal por los pelos: "En el último momento le hemos visto la patita".

La joven, que no ha querido dar más detalles ni sus datos a EFE porque decía estar muy nerviosa, ha señalado que estaba trabajando -en hostelería- cuando le han llamado y ha salido corriendo hasta su casa, de donde han rescatado a su hermano y a su perro.

Otro vecino que vivía al lado de las viviendas afectadas por el derrumbe estaba llegando a casa cuando ha oído la explosión. Un ruido muy fuerte y olor a escombros son las palabras con las que describe el accidente.

"Hemos empezado el año bien cabrón", comenta otro de los vecinos, que se lleva las manos a la cabeza a su lado.

Un poco más lejos de la zona cero y unas horas después del accidente, una familia de vecinos se permitía empezar a bromear sobre el asunto: "Cuando he escuchado el golpe, he dicho, '¿¡Qué habéis tirado!?", relataba un padre de familia, de unos 60 años.

También contaba, con cierto orgullo, que ha sido la segunda vez que le pasaba algo así, por lo que en esta ocasión no le ha impactado tanto. Hace unos años también hubo una explosión en un bar al que él se dirigía a ver el fútbol, lo que a ojos de su familia le convierte en todo un "superviviente".

Otro vecino, José, compartía con los demás que se estaba echando la siesta cuando de repente ha oído el fuerte "¡bum!". Lo hacía entre llamada y llamada para tranquilizar a sus seres queridos con las mejores palabras que se pueden escuchar en estos casos al otro lado de la línea: "Estamos todos bien", afirmaba a unos y a otros. EFE