Muere un hombre de 56 años en el incendio de una vivienda en Ciempozuelos (Madrid)

Madrid, 9 ene (EFE).- Un hombre de 56 años ha fallecido en la madrugada de este viernes en el incendio de una vivienda registrado en el municipio madrileño de Ciempozuelos.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, a la llegada de los bomberos el fuego se encontraba muy desarrollado y el humo afectaba a toda la casa.

Como ha precisado el jefe superior de Bomberos, Agustín Rodríguez, los efectivos rescataron inconsciente en la primera planta del inmueble al varón, que presentaba una grave inhalación de humo.

El jefe supervisor del SUMMA 112, Luis Seoane, ha indicado que a la una de la madrugada recibieron el aviso de que había un incendio en una vivienda ubicada en la calle Estrella de Ciempozuelos.

Después de que los bomberos extrajeran de la vivienda al hombre, los sanitarios comprobaron que sufría una parada cardiorespiratoria y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos.

A pesar de ello, finalmente confirmaron el fallecimiento del varón.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio. EFE

