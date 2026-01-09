Espana agencias

Montero confirma que Cataluña es la tercera en aportar y será la tercera en recibir

Guardar

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno respeta el principio de ordinalidad para Cataluña, de modo que, como avanzó el líder de ERC, Oriol Junqueras, es la tercera en aportar recursos al sistema y será la tercera en recibir.

En la rueda de prensa en la que ha presentado la propuesta de financiación, Montero ha indicado que este principio no figura como tal en el sistema, aunque la construcción del modelo "tiende" a que en la práctica sea una realidad.

Como consecuencia de la "construcción" del modelo, como ha dicho la ministra, para Cataluña sí se cumple, pero por ejemplo no lo hace para Madrid, que es la comunidad que más recursos aporta, porque paralelamente se ha establecido un mecanismo que mantiene con 400 millones el 'statu quo' de Cantabria y Extremadura para que no reciban menos dinero que ahora, y la primera se sitúa por delante.

La vicepresidenta primera del Gobierno no ha querido facilitar un listado ordenado de cómo quedan las distintas comunidades para no alimentar, ha dicho, el discurso de los agravios territoriales que considera que mantiene el PP, pero fuentes de Hacienda han indicado que Andalucía recibirá algo más de lo que aporta y gana una posición.

Al PP ha apelado Montero para reclamar su apoyo a la propuesta, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó el jueves al líder de ERC.

"Espero contar con la complicidad del Partido Popular, con más entusiasmo o con menos", ha afirmado la ministra de cara a la votación en el Congreso del proyecto de ley en el que se materializará la iniciativa del Gobierno.

Montero ha lamentado, eso sí, que el PP no tenga una posición única ni una propuesta propia y ha llegado a decir que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo no tiene "liderazgo suficiente para poner una propuesta encima de la mesa" porque los distintos presidentes autonómicos de su partido tienen posturas discrepantes entre sí.

En todo caso, ha considerado "muy difícil" para algunos grupos parlamentarios y especialmente para el PP explicar a los ciudadanos un no a este modelo, sobre todo cuando el 70 % de los casi 21.000 millones de nuevos recursos previstos para 2027 van a comunidades gobernadas por los populares.

La también secretaria general de los socialistas andaluces y candidata a la Presidencia de la Junta ha manifestado también que le cuesta trabajo pensar que Andalucía "pueda renunciar a recibir 4.850 millones de euros" con el sistema de financiación planteado.

"¿Van a decir que no por puro interés partidista, por sectarismo político?", se ha preguntado Montero, que ha considerado que eso sería "absurdo".

Asimismo ha dicho desconocer cuál será la posición de Junts y ha apuntado al respecto que la propuesta del Gobierno en materia de financiación "responde a muchas aspiraciones de autogobierno". EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La sanidad andaluza mantiene un seguimiento al entorno de la niña muerta por meningitis

Infobae

Acepta 4 años y nueve meses por intentar matar a su pareja en el hospital tras dar a luz

Infobae

Fallece un hombre tras caer al mar en San Sebastián

Infobae

Albares confía en que haya más "pasos positivos" en Venezuela tras la liberación de presos

Infobae

Robles ve "inconcebible" una intervención de Estados Unidos en Groenlandia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea da luz

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”