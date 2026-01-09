Espana agencias

Merz celebra el respaldo a la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur

Guardar

Berlín, 9 ene (EFECOM).- El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró este viernes el "hito" que supone el acuerdo para la firma del tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur alcanzado en Bruselas, que según dijo constituye una señal importante de la soberanía estratégica y de la capacidad de actuación de Europa.

"Con el tratado reforzamos nuestra economía y las relaciones comerciales con nuestros socios en Sudamérica; eso es bueno para Alemania y para Europa", declaró, de acuerdo con un breve comunicado de la cancillería.

"Sin embargo, 25 años de negociaciones fueron demasiado. Ahora se trata de concluir rápidamente los próximos acuerdos de libre comercio", puntualizó, en referencia a la duración de las conversaciones.

También la Cámara Alemana de la Industria y el Comercio (DIHK) se congratuló del acuerdo, en particular en un momento en el que la economía alemana necesita urgentemente abrir nuevos mercados y encontrar nuevos socios estratégicos a largo plazo.

"El tratado abre nuevas perspectivas de ventas para la industria, para los proveedores de servicios colindantes y para el comercio. Además asegura las cadenas de suministro para el abastecimiento energético y el acceso a materias primas", valoró la DIHK.

Asimismo la Asociación Federal de la Industria Alemania (BDI) destacó que el acuerdo con el Mercosur trae consigo beneficios concretos, como la desaparición de restricciones comerciales, con el ahorro de aproximadamente 4.000 millones de euros anuales en aranceles, y el acceso a un mercado con 750 millones de consumidores, a energías renovables y a materias primas como el cobre y el litio.

"Europa sigue bajo presión, porque EE.UU. y China siguen ampliando sistemáticamente sus esferas de influencia. Por ello (el acuerdo con el) Mercosur solo debe ser el principio", matizó la BDI.

Por el contrario, organizaciones de la sociedad civil como la Red Comercio Mundial Justo criticaron la situación sin precedentes de que el polémico acuerdo fuera aprobada sin el consenso de grandes países como Francia y Polonia y despreciando las preocupaciones de agricultores y consumidores.

El coordinador de la red, Ludwig Essig, denunció que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han preferido con ello "priorizar los intereses de las grandes empresas, incluso cuando ponen en peligro las bases de la subsistencia de trabajadores y empresas agrícolas a ambos lados del Atlántico".

Los países de la UE respaldaron mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento a las 17.00 horas (16.00 GMT), según indicaron diversas fuentes diplomáticas.

Si esto ocurre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, tendrá el mandato para firmar el acuerdo en nombre de la UE -algo que podría hacer en Paraguay el lunes o martes de la semana que viene, según fuentes comunitarias- y el Parlamento Europeo deberá dar su consentimiento. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

CC rechaza los "favores políticos” en la nueva financiación autonómica y se opondrá a ella

Infobae

Bernabé ve a Feijóo "retratado" tras declarar por la dana y recuerda que pidió que le echaran si mentía

Pilar Bernabé exige responsabilidades a Alberto Núñez Feijóo por sus contradicciones ante la justicia, lo acusa de faltar a la verdad durante meses y le recuerda su promesa usando la frase: "La puerta ya sabe dónde está

Bernabé ve a Feijóo "retratado"

El Gobierno refuerza con nuevas medidas el plan de control de calidad del aceite de oliva

Infobae

La Xunta critica que el Gobierno negocie con Esquerra un modelo de financiación "con recursos de todas las comunidades"

El responsable de Hacienda en Galicia expresa su rechazo a las conversaciones entre el Ejecutivo central y Esquerra, alertando sobre posibles perjuicios para el conjunto territorial y pidiendo transparencia antes de avanzar en la revisión de la financiación autonómica

La Xunta critica que el

Peña dice que están "expectantes" por fecha de firma del acuerdo UE-Mercosur en Paraguay

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Jesús Montero defiende el

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

El precio de la luz en España para este 11 de enero

A partir de qué mes de baja se deja de cotizar: superar el umbral provoca incluso la suspensión del puesto de trabajo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El pacto UE-Mercosur, en cifras: las exportaciones españolas hacia Argentina crecerán un 66%

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España