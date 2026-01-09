Espana agencias

Medidas de salvaguardia no forman parte del acuerdo Mercosur-UE, dice canciller paraguayo

Asunción, 9 ene (EFECOM).- Las medidas de salvaguardia en favor de los agricultores europeos no forman parte del histórico acuerdo de libre comercio que firmarán el 17 de enero la Unión Europea (UE) y el Mercosur, dijo este viernes el canciller de Paraguay, que ostenta la presidencia rotatoria del bloque sudamericano, Rubén Ramírez.

"Las salvaguardias no forman parte del acuerdo suscrito en Montevideo en diciembre del año pasado, el cual, luego de las aprobaciones internas de la UE, pasarán a ser firmados el próximo 17 de enero en Asunción. Las cláusulas de salvaguardia, por lo tanto, no forman parte del acuerdo Mercosur-UE", afirmó Ramírez durante una rueda de prensa telemática.

Esta misma jornada, la UE dio luz verde a la firma del pacto, que lleva 27 años negociándose, y creará la mayor zona de libre comercio del mundo.

Las negociaciones en el interior del bloque europeo incluyeron, para acabar de convencer a los países reacios, cláusulas de salvaguarda en favor de los agricultores europeos que permitan a la UE reaccionar rápidamente ante perturbaciones del mercado causadas por un aumento de las importaciones agrícolas procedentes del Mercosur.

Estas se aplicarán, en el caso de productos sensibles, cuando haya precios al menos un 5 % inferiores de los artículos importados frente a los europeos comparables o bien aumentos del 5 % en los volúmenes de importación preferenciales sobre una media de tres años.

Ramírez dijo al respecto que, en caso de que estas cláusulas se apliquen, el documento que firmarán las partes "tiene herramientas para la solución de diferencias".

De igual forma, señaló que Paraguay "tiene un trato especial y diferenciado" con la UE, por cuanto las medidas de salvaguardia no serán aplicables a su país.

El canciller paraguayo también apuntó que el acuerdo se firmará tras años de "una negociación intensa" que derivó en un "acuerdo equilibrado".

De acuerdo con Ramírez, el pacto es "uno de los mayores acuerdos de la historia de nuestro planeta" y abrirá un mercado de más de 700 millones de personas de dos bloques que juntos aglutinan cerca del 25 % del producto interno bruto (PIB) global. EFECOM

