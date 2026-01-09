Espana agencias

Matarazzo: "Ha sido querer ganar, la suerte la trabajamos"

Getafe (Madrid), 9 ene (EFE).- Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, afirmó este viernes en rueda de prensa que su equipo consiguió la victoria ante el Getafe (1-2) con un tanto en el minuto 96 porque quiso ganar y porque la suerte se trabaja.

El técnico estadounidense se mostró satisfecho con la victoria de la Real Sociedad y afirmó que sus jugadores van por el buen camino después de dirigir sus dos primeros encuentros desde el banquillo del conjunto vasco.

"Es querer ganar, la suerte la trabajamos. Es parte del ADN de este club, con mentalidad para presionar, dominar el balón y estoy contento de mantener el ADN. El fútbol evoluciona también y estoy contento de mantener el ADN y buscar soluciones", afirmó.

"Fue un final muy dramático. En esos momentos piensas en las ocasiones que hemos tenido en la segunda parte para marcar el segundo gol. Pero en esos momentos piensas en estar conectado para ayudar a los jugadores. En general muy contento por la reacción en esos minutos generando duelos y generando faltas a favor. Es una seña de identidad para este equipo muy importante", añadió.

Además, indicó que en el primer choque ante el Atlético de Madrid, que terminó empate (1-1), vio algunas de las ideas con las que quiere trabajar juntos a sus jugadores. Del choque ante el Getafe resaltó que servirá "para aprender mucho".

"Intentamos generar ocasiones. Preparamos intentar generar espacios. Conseguimos el golazo de Brais en la primera parte y en la segunda nos parecimos más a lo que creíamos con presión alta, recuperaciones en campo contrario y movimientos para generar espacio. En general es un partido para seguir mejorando. Hay algunas ideas tanto de este partido como del anterior, pero seguiremos viendo", apuntó.

Preguntado por qué sintió cuando Mikel Aramburu marcó en el minuto 96, señaló que vivió "algo emocional" y dejó claro que fue feliz por los jugadores y por cómo lo celebraron al final del choque.

Por último, explicó las razones por las que utilizó a los mismos hombres que empataron 1-1 ante el Atlético de Madrid: "Tenemos tres partidos en diez días. Los que se lo ganen tendrán minutos seguro. Me gusta dar minutos a los que se lo merecen y los que jugaron contra el Atlético se lo ganaron. Había una o dos opciones para cambiar, pero hay que ganarse un espacio y contra el Atlético de lo ganaron", concluyó. EFE

