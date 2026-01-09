Espana agencias

Markus Howard (Baskonia) se perderá dos partidos más como mínimo por su lesión muscular

Guardar

Vitoria, 9 ene (EFE).- El jugador estadounidense del Kosner Baskonia Markus Howard se perderá dos partidos más, como mínimo, por una lesión muscular en su pierna derecha.

Había sospechas de que la lesión podía ser más grave, pero la servicios médicos azulgranas han dictaminado tras las pruebas pertinentes que el jugador podrá reaparecer la próxima semana, en condiciones normales.

Howard se lesionó en la sesión preparatoria previa al encuentro ante el Bayern de Múnich el pasado miércoles y no pudo jugar frente a los bávaros.

Tampoco podrá hacerlo este viernes frente a Asvel ni el domingo ante el Básquet Girona.

El jugador se suma a la ausencia del lituano Tadas Sedekerskis, mientras que Tim Luwawu-Cabarrot sí podrá participar junta a sus compañeros este mismo viernes, tras recuperarse de una gripe que le impidió viajar a Alemania. EFE

jd/rc/asc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los exportadores hortofrutícolas creen que el acuerdo UE-Mercosur no tiene ventajas

Infobae

Hoy es noticia en España (23:00 horas)

Infobae

El Dakar retoma el pulso con más de 240 equipos aún en carrera y todo por decidir

Infobae

El sábado, precipitaciones en el tercio norte peninsular y cota de nieve desde 800 metros

Infobae

Vidorreta: “Hemos tomado malas decisiones”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España