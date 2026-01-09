Markus Howard (Baskonia) se perderá dos partidos más como mínimo por su lesión muscular

Vitoria, 9 ene (EFE).- El jugador estadounidense del Kosner Baskonia Markus Howard se perderá dos partidos más, como mínimo, por una lesión muscular en su pierna derecha.

Había sospechas de que la lesión podía ser más grave, pero la servicios médicos azulgranas han dictaminado tras las pruebas pertinentes que el jugador podrá reaparecer la próxima semana, en condiciones normales.

Howard se lesionó en la sesión preparatoria previa al encuentro ante el Bayern de Múnich el pasado miércoles y no pudo jugar frente a los bávaros.

Tampoco podrá hacerlo este viernes frente a Asvel ni el domingo ante el Básquet Girona.

El jugador se suma a la ausencia del lituano Tadas Sedekerskis, mientras que Tim Luwawu-Cabarrot sí podrá participar junta a sus compañeros este mismo viernes, tras recuperarse de una gripe que le impidió viajar a Alemania. EFE

jd/rc/asc