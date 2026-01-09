Espana agencias

Marina Heredia reivindica la memoria y la dignidad del pueblo gitano en un documental

Granada, 9 ene (EFE).- La cantaora Marina Heredia ha lanzado un documental en el que resume su nuevo disco y su concierto en la I Bienal de Flamenco de Granada, un trabajo en el que además reivindica la memoria, la dignidad y la libertad del pueblo gitano.

'En libertad. El camino de los gitanos' propone un recorrido artístico y emocional por la historia del pueblo gitano a través del último trabajo de la artista, un disco del mismo nombre que Heredia adelantó dentro de la I Bienal de Flamenco de Granada.

La propuesta, de 15 minutos de duración y disponible en su canal de YouTube, entrelaza entrevistas a la artista, imágenes del concierto y de los ensayos y material de cómo se ha dado forma a un proyecto que pretende ser herramienta de memoria y reconocimiento cultural.

Esta pieza audiovisual forma parte del lanzamiento progresivo de 'En Libertad. El camino de los gitanos', cuyo disco completo verá la luz en breve.

Se ha configurado con un resumen del concierto de Marina Heredia en la Bienal y los ensayos previos con la Orquesta Ciudad de Granada en el Auditorio Manuel de Falla, que supusieron, además, la grabación de la parte sinfónica del disco del mismo nombre que la cantaora lanzará la próxima primavera.

El documental se configura como una pieza indispensable para entender el gran proyecto 'En Libertad', que nació de una investigación de la propia cantaora paralela a su residencia artística con la Duisburger Philharmoniker alemana.

A través de las canciones y de la reflexión personal de la cantaora, el documental, producido por APDI Group con el diseño visual, grabación y montaje de la productora granadina RadioActividad, traza un viaje por el último milenio.

La propuesta parte desde el origen del pueblo gitano en la región del Punjab, al noroeste de la India, repasa el largo desplazamiento hacia occidente, atravesando Persia y Oriente Medio, y destaca su adaptación y la transmisión cultural, sin perder el vínculo con las raíces originarias.

El flamenco, eje central del documental, se revela, así como un espacio de resistencia, identidad y libertad.

En 2025 se conmemoraron 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península ibérica, una efeméride que se sigue celebrando y que contextualiza este proyecto audiovisual.

El documental trasciende el formato musical para convertirse en un testimonio cultural que invita a la reflexión sobre la memoria colectiva, la identidad y la libertad, desde una mirada íntima y contemporánea. EFE

mro/vg/jlg

