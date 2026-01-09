Maíllo (IU) sostiene que la ordinalidad puede ser "un criterio más" en la financiación

Sevilla, 9 ene (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado este viernes que la ordinalidad puede figurar en el nuevo sistema de financiación "como un criterio más, pero no como un principio que tenga que establecerse", ya que "se deben financiar servicios públicos, personas y no territorios".

"Si hay más ricos en un territorio eso no puede ser un objeto para financiarlo más", ha dicho Maíllo en declaraciones a los periodistas antes de mantener un encuentro en Sevilla con representantes de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).

A la espera de conocer los detalles del nuevo sistema de financiación presentado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el líder de IU ha recordado que el actual "viene de 2009, está caducado y no ha resuelto los grandes desafíos en la financiación de los servicios públicos de las comunidades autónomas".

"Todo empuje para aprobar un nuevo sistema es una buena noticia", ha considerado el también candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, que ha pedido un aumento sustancial de ingresos para el reparto entre regiones, que debe estar entre los 21.000 y los 30.000 millones de euros "para que se haga con absoluta suficiencia".

Ha pedido también que se mantenga el fondo de compensación, reconocido por la Constitución y que ya figura en el actual sistema, y que se aumente su cuantía "mucho más de los apenas 500 millones actuales para garantizar los ajustes que se producen cuando un resultado final no satisface a todos los territorios".

Maíllo ha recordado que desde IU siempre han defendido "un acuerdo multilateral de carácter federal y profundamente solidario" para que "si una persona está enferma de cáncer la calidad del servicio que reciba esté vinculada a su necesidad de curación, no a donde viva".

Ha añadido además que en el caso de Andalucía el acuerdo alcanzado en el Parlamento en 2018 "ha sido violado por el propio presidente de la Junta", Juanma Moreno, a quien ha acusado de "cometer prácticas de dumping fiscal contraviniendo el espíritu solidario que tiene todo el sistema de financiación".

No se puede aprovechar el aumento de ingresos para bajar los impuestos a los ricos de tu comunidad, esa es la trampa que ha estado haciendo el PP, que es lo contrario a la solidaridad territorial y a la base de un sistema de financiación, que es la redistribución de la riqueza", ha concluido. EFE

