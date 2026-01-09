Espana agencias

Maíllo (IU) alaba "todos los esfuerzos de mediación" en Venezuela: "Son siempre positivos"

Sevilla, 9 ene (EFE).- El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha alabado este viernes "todos los esfuerzos de mediación" en Venezuela, que considera "siempre positivos" frente al "fascismo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho, y ha ensalzado esa mediación especialmente si es "para liberar a gente que está en la cárcel".

Maíllo, que se ha pronunciado así en declaraciones a los periodistas antes de mantener un encuentro en Sevilla con representantes de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), ha reivindicado "una cultura democrática" frente a Trump, Milei, Meloni u Orbán.

"Esa cultura democrática obliga a dialogar con quien más te guste y con quien menos te guste", ha asegurado el líder de IU preguntado por el papel de mediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha opinado que si el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha agradecido la labor de Zapatero, como la del presidente de Brasil, Lula da Silva, o la del Gobierno de Qatar, le parece algo "positivo".

Para Maíllo, la actuación de Estados Unidos "ha reventado el derecho internacional" secuestrando a un jefe de Estado que "guste más o menos es un jefe de Estado de un país soberano".

"Ha intervenido y en clave matonista se mofa de un lenguaje absolutamente colonialista en Venezuela", ha criticado el coordinador federal de IU. EFE

