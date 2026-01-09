Espana agencias

Madrid utilizará "todos los recursos legales" contra el nuevo modelo de financiación

Guardar

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha cargado este viernes contra el nuevo sistema de financiación autonómica, por el que la Comunidad de Madrid recibirá "la mitad" que Cataluña, y ha avisado que utilizará "todos los recursos legales" contra este modelo.

En declaraciones a los medios este viernes, Albert ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convoque para la próxima semana el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el sistema, cuando ya ha sido "cerrado y acordado con los independentistas", tras la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, pese a estar, ha dicho, "inhabilitado".

La consejera madrileña ha censurado que Cataluña recibirá 4.700 millones de euros adicionales, para quienes, ha denunciado, sí opera el principio de ordinalidad, esto es, que Cataluña no pierda puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.

Mientras, ha criticado, Montero "amenaza" al resto de comunidades que si no se pliegan al sistema serán "castigados" con el nuevo modelo, además de negarles la posibilidad de subir o bajar impuestos a las regiones.

Este sistema está basado en abrasar a todos los españoles a impuestos y en hacer que cada día sea más insostenible vivir en España", ha remarcado.

Albert ha dicho que la ministra "miente" cuando acusa a la Comunidad de Madrid de 'dumping fiscal', ya que entre las competencias autonómicas reconocidas en la Constitución está la posibilidad de que las comunidades bajen impuestos.

Frente a los 4.700 millones de euros adicionales que recibirá Cataluña, la consejera madrileña ha denunciado que a Madrid irán destinados "la mitad" de recursos, en concreto, 2.555 millones, una cifra que, según Albert, ya se recibía "por fuera" de este sistema, provenientes, por ejemplo, del impuesto a las grandes fortunas o por los depósitos a la banca.

Además, ha añadido, Madrid es la comunidad que más recursos aporta al sistema, "con gran diferencia", con el 76 % del total de los fondos con los que contribuyen todas las regiones y que con el nuevo modelo, aportará "todavía más" y quedará "en una situación peor".

"Vamos a utilizar todos los recursos legales contra que a los madrileños se les den menos recursos para los servicios públicos que a cualquier otro español", ha asegurado. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los exportadores hortofrutícolas creen que el acuerdo UE-Mercosur no tiene ventajas

Infobae

Hoy es noticia en España (23:00 horas)

Infobae

El Dakar retoma el pulso con más de 240 equipos aún en carrera y todo por decidir

Infobae

El sábado, precipitaciones en el tercio norte peninsular y cota de nieve desde 800 metros

Infobae

Vidorreta: “Hemos tomado malas decisiones”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España