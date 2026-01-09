Madrid utilizará "todos los recursos legales" contra el nuevo modelo de financiación

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La consejera madrileña de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha cargado este viernes contra el nuevo sistema de financiación autonómica, por el que la Comunidad de Madrid recibirá "la mitad" que Cataluña, y ha avisado que utilizará "todos los recursos legales" contra este modelo.

En declaraciones a los medios este viernes, Albert ha criticado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convoque para la próxima semana el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el sistema, cuando ya ha sido "cerrado y acordado con los independentistas", tras la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, pese a estar, ha dicho, "inhabilitado".

La consejera madrileña ha censurado que Cataluña recibirá 4.700 millones de euros adicionales, para quienes, ha denunciado, sí opera el principio de ordinalidad, esto es, que Cataluña no pierda puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.

Mientras, ha criticado, Montero "amenaza" al resto de comunidades que si no se pliegan al sistema serán "castigados" con el nuevo modelo, además de negarles la posibilidad de subir o bajar impuestos a las regiones.

Este sistema está basado en abrasar a todos los españoles a impuestos y en hacer que cada día sea más insostenible vivir en España", ha remarcado.

Albert ha dicho que la ministra "miente" cuando acusa a la Comunidad de Madrid de 'dumping fiscal', ya que entre las competencias autonómicas reconocidas en la Constitución está la posibilidad de que las comunidades bajen impuestos.

Frente a los 4.700 millones de euros adicionales que recibirá Cataluña, la consejera madrileña ha denunciado que a Madrid irán destinados "la mitad" de recursos, en concreto, 2.555 millones, una cifra que, según Albert, ya se recibía "por fuera" de este sistema, provenientes, por ejemplo, del impuesto a las grandes fortunas o por los depósitos a la banca.

Además, ha añadido, Madrid es la comunidad que más recursos aporta al sistema, "con gran diferencia", con el 76 % del total de los fondos con los que contribuyen todas las regiones y que con el nuevo modelo, aportará "todavía más" y quedará "en una situación peor".

"Vamos a utilizar todos los recursos legales contra que a los madrileños se les den menos recursos para los servicios públicos que a cualquier otro español", ha asegurado. EFECOM