Louzán: “En España tenemos competición suficiente para las aficiones”

Yeda (Arabia Saudí), 9 ene (EFE).- Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), contestó a la petición de algunos aficionados de que la Supercopa de España se dispute en territorio español -lo hace en Arabia Saudí desde 2020 hasta la actualidad, menos en 2021 debido a la pandemia del coronavirus- asegurando que en España ya existe “competición suficiente para que puedan disfrutar de sus equipos”.

“Algunas aficiones dirán que desde España también queremos tener la oportunidad de disfrutar de la competición en nuestros estadios, pero tenemos competición suficiente en España para que puedan disfrutar de sus equipos. Y esto nos da una proyección mundial necesaria a la marca del fútbol español”, señaló durante un acto en la ‘Fan Zone’ de la Supercopa de España en Yeda.

Un torneo que, aunque tenga contrato hasta 2029 con Arabia Saudí, la próxima edición no podrá disputarse en Yeda o Riad, ya que el país alberga la Copa Asia.

“El próximo año Arabia Saudí acoge la Copa Asía, así que la Supercopa no se va a poder disputar aquí. Y se están abriendo negociaciones para 2027, y una de las opciones es Catar, donde estaremos para disputar la ‘Finalissima’ el 27 de marzo entre España y Argentina. Estamos contentos, se ha visto un magnífico espectáculo estos dos días de semifinales. Un estadio lleno, una afición ilusionada disfrutando de los partidos”, comentó.

“Arabia Saudí ama y gusta del fútbol español. Y debemos aprovechar esta oportunidad. Esto da un impulso importante al fútbol modesto español. Más de 600 equipos y entidades en España se benefician de que este gran evento se dispute en Arabia Saudí”, defendió.

Además valoró la petición del presidente del Athletic Club de un reparto de ingresos más equitativo entre los equipos, ya que Real Madrid y Barcelona reciben la mayor parte de ellos.

“Hay un contrato firmado con una base inicial que no se puede cambiar. Solo se puede cambiar si la RFEF, como ha hecho en este caso, mejora las condiciones de los que están situados económicamente de manera inferior. Hemos mejorado al Athletic Club de Bilbao y al Atlético de Madrid porque entendíamos que era de justicia. ¿Qué se puede mejorar más? Vamos a verlo”, dijo.

“Solo en derechos de televisión se ha doblado lo que se percibe por la transmisión en España”, apuntó.

Por otro lado, ponderó las reuniones que tuvo con las delegaciones de los cuatro clubes participantes en la Supercopa de España de 2026 -Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club-.

“El año pasado me cogió con unos días desde la toma de posesión y este año he podido estar con los cuatro equipos el tiempo necesario. Hay una relación muy cordial. Hablamos con ellos si la fecha de la Supercopa era adecuada, el reparto económico… A mí me gusta mucho escuchar”, declaró. EFE

