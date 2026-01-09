Espana agencias

Los vascos liberados por Venezuela están "relativamente bien", según el Gobierno vasco

Bilbao, 9 ene (EFE).- El secretario de Acción Exterior del Gobierno vasco, Ander Caballero, ha asegurado que los dos presos vascos que este jueves fueron liberados junto a otros tres españoles por el Gobierno de Venezuela -todos ellos de regreso a España- "se encuentran relativamente bien".

José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, que ya vuelan hacia España junto a los otros tres españoles excarcelados, fueron arrestados y acusados de planear actos "terroristas" en septiembre de 2024 y este jueves fueron liberados junto a "un número importante de personas" como un "gesto unilateral" para "consolidar la paz y la convivencia pacífica", según apuntó el presidente del Parlamento venezolano.

En declaraciones a Radio Euskadi, el secretario de Acción Exterior del Gobierno vasco ha denunciado que durante los 15 meses que los dos bilbaínos han permanecido arrestados no han visto respetados sus derechos y han padecido una situación "ciertamente grave".

Según ha detallado, el objetivo ahora es que lleguen "a casa" lo antes posible y se puedan reunir con sus familiares, motivo por el que desde el Gobierno vasco se ha "preparado todo lo que pudieran necesitar desde el punto de vista médico y de cuidados".

Caballero ha resaltado que desde el momento de su encarcelación se ha trasladado a las familias de José María Basoa y Andrés Martínez Adasme la "poca información" de que se disponía.

"Hemos podido constatar el desasosiego y la desesperación familiar. Ahora entiendo que están abrumados y esperanzados en que esto quede en una terrible pesadilla", ha añadido.

En relación a los cargos que se les atribuía por parte de las autoridades venezolanas, Caballero ha subrayado que lo que ha quedado patente es que no ha habido un proceso "legal y garantista" en el que cualquier acusación haya podido ser probada. EFE

