Los reyes visitarán en València el proyecto de recuperación de las fotos que dañó la dana

València, 9 ene (EFE).- Los reyes visitarán el miércoles 14 en València el proyecto ‘Salvem les fotos UPV/Recuperar las memorias’ de la Universitat Politècnica de València, que pretende recuperar las fotos familiares dañadas por la dana de octubre del 2024.

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y según consta en la agenda de la Casa Real, Felipe VI y la reina Letizia visitarán a las 16:15 horas el proyecto, que se expone en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, en el Camino de Vera.

'Salvem les fotos' pretende, a través de procesos técnicos de limpieza, digitalización y restitución con inteligencia artificial, recuperar y conservar más de 250.000 fotografías deterioradas por la riada.

Impulsado por la Universitat Politècnica de València, bajo la dirección de los investigadores Pedro Vicente-Mullor, Pilar Soriano Sancho y Esther Nebot Díaz, el proyecto ha reunido a investigadores, profesionales, estudiantes y voluntarios en una acción colectiva de rescate patrimonial que, señala la Universidad en su web, "pone en valor la memoria doméstica y la dimensión afectiva del archivo familiar".

Antes, a las 12:00, los reyes visitarán la exposición ‘La transformación de Valencia 1866-2026’ organizada por el diario 'Las Provincias' en el Centro del Carmen de Cultura Contemporánea a con motivo del 160 aniversario del periódico.

Esta será la octava ocasión en la que los reyes visitarán la provincia de Valencia desde la dana del pasado 29 de octubre de 2024.

En estas visitas oficiales se han reunido con afectados, con asociaciones sociales y también con representantes de la patronal valenciana para comprobar la evolución de la recuperación de las zonas afectadas.

Además acudieron al funeral por los fallecidos organizado por el Arzobispado y también acudieron, acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al mercado de Catarroja, al barranco de Picanya y a un mercado navideño en Alacuás. EFE