Los inspectores critican la reforma autonómica y los técnicos reclaman más recursos

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha cargado este viernes contra la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica por ceder competencias, mientras que la asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha) ha reclamado más recursos para las regiones.

En un comunicado, los inspectores han lamentado que la propuesta de reforma "introduce de forma preocupante la cesión de competencias gestoras de la Agencia Tributaria a aquellas comunidades con mayor vocación de autogobierno", lo que supondría fraccionar la agencia tributaria estatal, incrementado los costes y dañando la lucha contra el fraude fiscal.

Por su parte, Gestha estima que las regiones necesitarían 16.000 millones adicionales a los planteados por Hacienda (que calcula un incremento de financiación de 20.975 millones en 2027 gracias a la reforma) para afrontar en gastos sin incurrir en déficit, al tiempo que reclama una mayor corresponsabilidad. EFECOM