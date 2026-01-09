León XIV será el tercer papa en viajar a España de los 267 elegidos

Madrid, 9 ene (EFE).- León XIV será el tercer papa que visitará España, después de haberlo hecho en varias ocasiones Juan Pablo II y Benedicto XVI, de entre los 267 elegidos en la historia de la Iglesia católica.

La razón por la que sólo hasta el momento dos papas han visitado el país es porque tradicionalmente los pontífices no salían del Vaticano y el primero en salir de Italia fue Pablo VI, pero no para viajar a España.

A España viajó Juan Pablo II en cinco ocasiones: la primera, la visita más larga de diez días de duración, tuvo lugar en el otoño de 1982, y la última, en la primavera de 2003, dos años antes de su muerte.

En su primer viaje entre el 31 de octubre y 9 de noviembre de 1982 visitó Ávila, Alba de Tormes, Salamanca, Madrid, Guadalupe, Toledo, Segovia, Sevilla, Granada, Loyola, Javier, Zaragoza, Montserrat, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela.

En el segundo, el día 10 de octubre de 1984, Juan Pablo II estuvo unas horas en Zaragoza como primera escala de su viaje a Hispanoamérica.

En el tercero, entre el 19 y 21 de agosto de 1989, volvió como peregrino. Llegó a Santiago de Compostela, donde presidió la IV Jornada Mundial de la Juventud y de allí se trasladó a Asturias, donde visitó Oviedo, Covadonga, la zona de los lagos y Cangas de Onís.

En su cuarto viaje, entre el 12 y 17 de junio de 1993, visitó Sevilla, Huelva y Madrid, y dos años antes de su muerte, entre el 3 y 4 de mayo de 2003 visitó Madrid, donde canonizó a cinco beatos españoles.

El sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, visitó España en tres momentos: el primer viaje pastoral fue en 2006, un año después de su elección como pontífice, y el último en 2011 para presidir en Madrid la XXVI Jornada Mundial de la Juventud.

No obstante, como cardenal Ratzinger ya había visitado España en varias ocasiones.

En su primer viaje se trasladó a Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006 para presidir el V Encuentro Mundial de las Familias. En el segundo, entre el 6 y 7 de noviembre de 2010, volvió como peregrino de la Fe para visitar Santiago de Compostela, con motivo del Año Santo Jacobeo y Barcelona, para consagrar la catedral de la Sagrada Familia.

En la tercera ocasión, entre el 18 y 21 de agosto de 2011, presidió en Madrid la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). La capital de España fue la única etapa de su viaje que incluyó una visita al monasterio de El Escorial.

Mucho antes de Juan Pablo II y Benedicto XVI, concretamente en la segunda quincena de julio de 1954, Juan XXIII ya había visitado el país, pero fue como cardenal y Patriarca de Venecia, tres años antes de ser elegido Papa.

También el papa Francisco visitó España, pero como sacerdote en 1971, durante su formación jesuita en Alcalá de Henares (Madrid).

En este 2026 está previsto que León XIV se convierta en el tercer papa en visitar el país, y según ha avanzado este viernes desde Roma el cardenal José Cobo, Madrid, Barcelona y las Islas Canarias son los puntos "fundamentales" en el viaje que el papa León XIV pretende llevar a cabo

El pontífice estadounidense, también con nacionalidad peruana por sus años como obispo y misionero, ya había manifestado su intención de viajar a España, un país que recorrió en varias ocasiones antes de su elección en el cónclave de mayo de 2025. EFE