Las Palmas y Deportivo de La Coruña puhna con aroma a categoría superior

La Palmas de Gran Canaria-A Coruña, 9 ene (EFE).- UD Las Palmas y Deportivo de La Coruña, dos candidatos al ascenso a Primera División, se medirán este sábado en Gran Canaria en un partido grande, con aroma a una categoría superior, con el que ambos cerrarán la primera vuelta de LaLiga Hypermotion.

El equipo amarillo, segundo clasificado, cuenta con cuatro puntos de ventaja sobre su rival, diferencia que pretende ampliar, y aspira además a proclamarse campeón de invierno, aunque para ello necesitaría que el Racing de Santander no supere al Real Zaragoza en El Sardinero.

Las Palmas afronta el choque con una notable baja en defensa, la del lateral izquierdo Enrique Clemente, sancionado por acumulación de amonestaciones.

Para suplir al zaguero maño, el entrenador del conjunto isleño, Luis García, tiene la opción natural -aunque no por ello, la más probable- de situar a Cristian Gutiérrez en su puesto, pero también puede trasladar a Mika Mármol al lateral izquierdo y dar entrada a un central como Álex Suárez para formar el eje con Sergio Barcia.

Tras el glorioso estreno de Estanis Pedrola la semana anterior, con un gol decisivo en Zaragoza (1-2), Las Palmas espera poder convocar a otro de sus fichajes de invierno, el colombiano Nicolás Benedetti, pendiente de ser inscrito este viernes, después de no poder completarse los trámites burocráticos y quedarse fuera de la lista en el Ibercaja Estadio.

Uno de los grandes focos del partido ante el Deportivo estará puesto en un grancanario, aunque en las filas visitantes, el delantero Yeremay Hernández, para quien será un partido especial.

El momento goleador de Jesé, que suma tres dianas en las últimas dos jornadas, y la solidez de la UD Palmas en su estadio, donde no pierde desde finales de septiembre cuando fue superado por el Almería (0-1), examinan este sábado las dudas del Deportivo, que podría dormir por primera vez en lo que va de curso fuera de los puestos de promoción si no puntúa en el Estadio Gran Canaria.

El Dépor se ha derrumbado en el último mes de competición. Con un solo punto sumado de los últimos doce posibles, el equipo blanquiazul ha pasado de liderar la Liga Hypermotion a sentir amenazada su plaza de promoción. En estos momentos solo tiene dos puntos de renta sobre el Cádiz, séptimo clasificado y último visitante que puntuó en Riazor.

De momento, nadie en el club coruñés duda del técnico Antonio Hidalgo. Pero un nuevo tropiezo en Las Palmas encendería las luces de alarma y convertiría el duelo de la siguiente jornada contra el Almería en una ‘final’ para el entrenador catalán, pese a que entre semana los deportivistas recibirán al Atlético en la Copa del Rey.

Para el duelo de mañana, Hidalgo pierde a uno de sus pilares, el defensa Miguel Loureiro, quien cumplirá ciclo de tarjetas. El central es el único deportivista que hasta el momento había jugado todos los minutos en Liga.

Su puesto se lo jugarán Dani Barcia y Arnau Comas, ya que el belga Lucas Noubi parece fijo en el centro del eje defensivo. La otra novedad puede estar en el centro del campo con la presencia de Jose Ángel Jurado junto al capitán Diego Villares.

Después de apostar por cuatro futbolistas de corte ofensivo ante el Cádiz -Mario Soriano, Yeremay, Luismi Cruz y David Mella-, el entrenador deportivista medita reforzar la medular para reducir el número de goles encajados, nueve en las últimas cuatro jornadas.

El Estadio de Gran Canaria presentará la mejor asistencia de público de la temporada, ya que el ritmo de venta de entradas hace presagiar que se superarán los 22.039 espectadores que presenciaron la derrota frente al Málaga (0-1) el pasado 31 de agosto, en la tercera jornada del campeonato.

- Alineaciones probables:

Las Palmas: Horkas; Viti, Álex Suárez, Sergio Barcia, Mika Mármol; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Jonathan Viera, Pejiño; y Jesé.

Deportivo: Álvaro Fernández, Altimira, Noubi, Comas o Barcia, Quagliata; Diego Villares, José Ángel; Mella, Mario Soriano, Yeremay y Stoichkov.

Campo: Estadio de Gran Canaria.

Arbitro: Por designar

Hora: 17.30 hora insular. EFE

