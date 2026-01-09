Espana agencias

Las leyendas de Uruguay vencen 5-2 a las de Argentina en la playa de Punta del Este

Montevideo, 9 ene (EFE).- Las leyendas del fútbol de Uruguay vencieron este viernes por 5-2 a las de Argentina en un amistoso disputado en una playa de la ciudad de Punta del Este con dos equipos de cinco componentes.

El equipo de Uruguay comenzó con Juan Castillo en la portería, Andrés Scotti y Diego Godín en defensa, así como Diego Forlán y Rubén Paz en la línea de ataque.

Los visitantes formaron desde el pitido final con Sergio Goycochea; Rolando Schiavi, Maximiliano Rodríguez; Ezequiel Lavezzi y Ariel Ortega.

Forlán, Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010 e ídolo del Atlético de Madrid, llevó zozobra a la portería de Goycochea, quien sorprendió con sus reflejos.

No obstante, el excapitán Godín marcó el primer gol, para alegría de los cientos de fanáticos que se acercaron a la Parada 9 de la Playa Mansa para observar el juego. Paz centró y 'el Faraón' convirtió.

Argentina respondió de inmediato. 'El Pocho' Lavezzi aprovechó un error de Castillo y puso el 1-1.

A continuación Paz marcó el segundo de Uruguay después de una buena jugada de Andrés Scotti. Y ya sobre el final del primer tiempo, Maxi Rodríguez aprovechó un rebote de Castillo luego de un tiro libre ejecutado por 'el Burrito' Ortega para convertir el 2-2.

En el segundo tiempo, Darío Rodríguez dio el tercero a Uruguay mediante un libre directo y en el último de los tres tiempos sellaron el triunfo Forlán y Matías Cabrera con un tanto cada uno.

Un día antes, durante la presentación del encuentro, Goycochea dijo confiar en que este evento se repita con diferentes tipos de partidos.

El exdefensor Diego Lugano apuntó que lo principal que los futbolistas buscan con el proyecto de Leyendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol pes ayudar a quienes hicieron mucho por el fútbol de ese país y actualmente necesitan de una ayuda.

"Esperamos recorrer el país y el mundo juntándonos, recordando buenos momentos y principalmente generando. Siempre se puede generar. Hasta después de viejo y sin rodillas", bromeó mientras enseñaba sus piernas. EFE

(foto)

EFE

