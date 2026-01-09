Espana agencias

Las exportaciones taiwanesas crecieron un 34,9 % hasta alcanzar un nuevo récord en 2025

Taipéi, 9 ene (EFECOM).- Las exportaciones de Taiwán ascendieron a 640.746 millones de dólares (unos 549.888 millones de euros) en 2025, un crecimiento interanual del 34,9 % motivado por la fuerte demanda de chips y dispositivos de inteligencia artificial (IA), informaron este viernes fuentes oficiales.

Según los últimos datos del Ministerio de Finanzas, las ventas al exterior de la isla fueron de 188.111 millones de dólares (161.436 millones de euros) en el cuarto trimestre del año pasado, un avance interanual del 49,4 % y un nuevo récord para cualquiera de estos períodos, de acuerdo a cálculos efectuados por EFE.

El año pasado, los principales bienes exportados por Taiwán fueron los dispositivos de información, comunicación y audiovisuales, que totalizaron 251.154 millones de dólares (215.540 millones de euros), y los componentes de productos electrónicos, que ascendieron a 222.872 millones de dólares (191.268 millones de euros).

En la comparativa interanual, las exportaciones de productos audiovisuales, de información y comunicación saltaron un 89,5 % entre enero y diciembre de 2025, mientras que las ventas de partes de productos electrónicos experimentaron un avance del 25,8 % en el mismo período.

Los principales destinos de las exportaciones taiwanesas en 2025 fueron Estados Unidos (198.272 millones de dólares, 170.157 millones de euros), China y Hong Kong (170.478 millones de dólares, 146.304 millones de euros) y Singapur (40.404 millones de dólares, 34.674 millones de euros).

Según Finanzas, las ventas a EE. UU. aumentaron un 78 % en comparación a 2024, un fuerte contraste con las exportaciones a China y Hong Kong, que crecieron solo un 13,2 %.

Hogar del principal fabricante de semiconductores (TSMC) y del mayor ensamblador de productos electrónicos del mundo (Foxconn), Taiwán está beneficiándose fuertemente del 'boom' de la IA y de la computación de alto rendimiento: el PIB local anotó un avance del 8,21 % en el tercer trimestre del año pasado gracias al tirón de las exportaciones. EFECOM

