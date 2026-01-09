Las acciones de la matriz de Uniqlo se disparan un 9 % tras buenos resultados trimestrales

Tokio, 9 ene (EFECOM).- Las acciones de Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, se dispararon más de un 9 % este viernes en la Bolsa de Tokio, después de que la firma japonesa revisara al alza sus perspectivas de crecimiento tras anotar buenos resultados trimestrales pese a la tensión con China.

En el descanso de la media sesión, los títulos de la firma habían crecido un 9,26 %, o 5.250 yenes, y se ubicaban en 61.950 yenes.

La empresa, con sede en Yamaguchi, informó este jueves de un aumento del 11,7 % interanual en su beneficio neto para el trimestre entre septiembre y noviembre, hasta los 147.400 millones de yenes (unos 805 millones de euros).

Fast Retailing revisó ademas al alza sus perspectivas de beneficios para su ejercicio completo, que finaliza en agosto de 2026, hasta los 450.000 millones de yenes (2.456 millones de euros), un 4 % más que el año anterior.

Solo las ventas de Uniqlo, la popular cadena de tiendas de ropa, crecieron un 12 % interanual en Japón y 20 % en el extranjero entre septiembre y noviembre, incluida China, donde una bajada de las temperaturas impulsó a la firma nipona pese a las recientes tensiones diplomáticas entre Tokio y Pekín a cuenta de Taiwán. EFECOM