Espana agencias

Las acciones de la matriz de Uniqlo se disparan un 9 % tras buenos resultados trimestrales

Guardar

Tokio, 9 ene (EFECOM).- Las acciones de Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, se dispararon más de un 9 % este viernes en la Bolsa de Tokio, después de que la firma japonesa revisara al alza sus perspectivas de crecimiento tras anotar buenos resultados trimestrales pese a la tensión con China.

En el descanso de la media sesión, los títulos de la firma habían crecido un 9,26 %, o 5.250 yenes, y se ubicaban en 61.950 yenes.

La empresa, con sede en Yamaguchi, informó este jueves de un aumento del 11,7 % interanual en su beneficio neto para el trimestre entre septiembre y noviembre, hasta los 147.400 millones de yenes (unos 805 millones de euros).

Fast Retailing revisó ademas al alza sus perspectivas de beneficios para su ejercicio completo, que finaliza en agosto de 2026, hasta los 450.000 millones de yenes (2.456 millones de euros), un 4 % más que el año anterior.

Solo las ventas de Uniqlo, la popular cadena de tiendas de ropa, crecieron un 12 % interanual en Japón y 20 % en el extranjero entre septiembre y noviembre, incluida China, donde una bajada de las temperaturas impulsó a la firma nipona pese a las recientes tensiones diplomáticas entre Tokio y Pekín a cuenta de Taiwán. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Gobierno esbozará a las comunidades su propuesta para la nueva financiación autonómica

Infobae

OHLA busca alianzas para proyectos inmobiliarios y ve oportunidades en vivienda asequible

Infobae

Galbiati: Hemos estados sólidos en defensa

Infobae

Tolrà rescata a Industrias y Santa Cruz y Starna impulsan el éxito de O Parrulo en Navarra

Infobae

Wingo reanudará su operación desde y hacia Caracas a partir del 16 de enero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España